На младенцев одели вязаные костюмчики с новогодними узорами Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Челябинске в роддоме клиники Южно-Уральского государственного медицинского университета (ЮУГМУ) новорожденных нарядили в костюмчики с новогодними узорами. Об этом URA.RU рассказала заведующая отделением реанимации новорожденных Оксана Альмухаметова.

«Такая милота у нас сегодня в роддоме. „Торопыжек“ нарядили в костюмчики с новогодними узорами. Такой подарок малышам, рожденным в декабре, сделали рукодельницы из благотворительного челябинского клуба „28 петель“», — сообщила Альмухаметова.

Заведующая отделением отметила, что шерстяная одежда не только согревает новорожденных, но и оказывает терапевтическое действие. Дает малышам свободу движения, не сковывает ручки и ножки, что очень важно для их восстановления и развития.

В родильном доме добавили, что с начала декабря в клинике родилось 224 ребенка. «Декабрят» чаще всего называют Антон, Арсений, Иван. Среди девичьих имен остаются популярны Софья, Вероника и Кира.