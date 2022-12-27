27 декабря 2022

В роддоме Челябинска новорожденных одели в новогодние костюмы. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Визит детского омбудсмена Анны Кузнецовой в Екатеринбург, роддом, новорожденный, родильный дом
На младенцев одели вязаные костюмчики с новогодними узорами Фото:

В Челябинске в роддоме клиники Южно-Уральского государственного медицинского университета (ЮУГМУ) новорожденных нарядили в костюмчики с новогодними узорами. Об этом URA.RU рассказала заведующая отделением реанимации новорожденных Оксана Альмухаметова.

«Такая милота у нас сегодня в роддоме. „Торопыжек“ нарядили в костюмчики с новогодними узорами. Такой подарок малышам, рожденным в декабре, сделали рукодельницы из благотворительного челябинского клуба „28 петель“», — сообщила Альмухаметова.

Заведующая отделением отметила, что шерстяная одежда не только согревает новорожденных, но и оказывает терапевтическое действие. Дает малышам свободу движения, не сковывает ручки и ножки, что очень важно для их восстановления и развития.

В родильном доме добавили, что с начала декабря в клинике родилось 224 ребенка. «Декабрят» чаще всего называют Антон, Арсений, Иван. Среди девичьих имен остаются популярны Софья, Вероника и Кира.

Шерстяная одежда оказывает на младенцев терапевтическое действие
Фото:

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В Челябинске в роддоме клиники Южно-Уральского государственного медицинского университета (ЮУГМУ) новорожденных нарядили в костюмчики с новогодними узорами. Об этом URA.RU рассказала заведующая отделением реанимации новорожденных Оксана Альмухаметова. «Такая милота у нас сегодня в роддоме. „Торопыжек“ нарядили в костюмчики с новогодними узорами. Такой подарок малышам, рожденным в декабре, сделали рукодельницы из благотворительного челябинского клуба „28 петель“», — сообщила Альмухаметова. Заведующая отделением отметила, что шерстяная одежда не только согревает новорожденных, но и оказывает терапевтическое действие. Дает малышам свободу движения, не сковывает ручки и ножки, что очень важно для их восстановления и развития. В родильном доме добавили, что с начала декабря в клинике родилось 224 ребенка. «Декабрят» чаще всего называют Антон, Арсений, Иван. Среди девичьих имен остаются популярны Софья, Вероника и Кира.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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