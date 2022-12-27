27 декабря 2022

Омбудсмен ХМАО пытается вернуть домой двоих ошибочно мобилизованных

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Омбудсмен ХМАО пытается вернуть домой мобилизованных жителей, оказавшихся в госпиталях Фото:
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Мобилизация в России

Уполномоченный по правам человека в ХМАО Наталья Стребкова взяла на личный контроль обращения двух ошибочно мобилизованных югорчан, которых успели отправить из учебных центров на границу зоны СВО. Омбудсмен рассказала корреспонденту URA.RU, что у обоих военнослужащих после мобилизации обострились хронические заболевания, и их госпитализировали.

«Ко мне обратились родственники двоих мобилизованных военнослужащих, которых уже успели отправить из учебных центров. Хронические заболевания у обоих обострились, состояние ухудшилось после мобилизации. Мы пытаемся вернуть их в Югру», — прокомментировала Стребкова.

По словам омбудсмена, один из мобилизованных югорчан находится в медсанчасти, другой — в госпитале за пределами Центрального военного округа. «Мы сейчас работаем плотно с прокурорами других субъектов — это не УрФО — и с военными прокурорами, чтобы помочь ускорить возвращение домой», — добавила Стребкова.

Ранее URA.RU писало о студенте из Горноправдинска, которого незаконно мобилизовали из-за бумажной волокиты в вузе. После обращения к омбудсмену его удалось вернуть домой, а сослуживцы из части уже направились в зону СВО.

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Уполномоченный по правам человека в ХМАО Наталья Стребкова взяла на личный контроль обращения двух ошибочно мобилизованных югорчан, которых успели отправить из учебных центров на границу зоны СВО. Омбудсмен рассказала корреспонденту URA.RU, что у обоих военнослужащих после мобилизации обострились хронические заболевания, и их госпитализировали. «Ко мне обратились родственники двоих мобилизованных военнослужащих, которых уже успели отправить из учебных центров. Хронические заболевания у обоих обострились, состояние ухудшилось после мобилизации. Мы пытаемся вернуть их в Югру», — прокомментировала Стребкова. По словам омбудсмена, один из мобилизованных югорчан находится в медсанчасти, другой — в госпитале за пределами Центрального военного округа. «Мы сейчас работаем плотно с прокурорами других субъектов — это не УрФО — и с военными прокурорами, чтобы помочь ускорить возвращение домой», — добавила Стребкова. Ранее URA.RU писало о студенте из Горноправдинска, которого незаконно мобилизовали из-за бумажной волокиты в вузе. После обращения к омбудсмену его удалось вернуть домой, а сослуживцы из части уже направились в зону СВО.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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