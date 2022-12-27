Омбудсмен ХМАО пытается вернуть домой двоих ошибочно мобилизованных

28 декабря 2022 в 13:56 Размер текста - 17 +

Омбудсмен ХМАО пытается вернуть домой мобилизованных жителей, оказавшихся в госпиталях Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России Уполномоченный по правам человека в ХМАО Наталья Стребкова взяла на личный контроль обращения двух ошибочно мобилизованных югорчан, которых успели отправить из учебных центров на границу зоны СВО. Омбудсмен рассказала корреспонденту URA.RU, что у обоих военнослужащих после мобилизации обострились хронические заболевания, и их госпитализировали. «Ко мне обратились родственники двоих мобилизованных военнослужащих, которых уже успели отправить из учебных центров. Хронические заболевания у обоих обострились, состояние ухудшилось после мобилизации. Мы пытаемся вернуть их в Югру», — прокомментировала Стребкова. По словам омбудсмена, один из мобилизованных югорчан находится в медсанчасти, другой — в госпитале за пределами Центрального военного округа. «Мы сейчас работаем плотно с прокурорами других субъектов — это не УрФО — и с военными прокурорами, чтобы помочь ускорить возвращение домой», — добавила Стребкова. Ранее URA.RU писало о студенте из Горноправдинска, которого незаконно мобилизовали из-за бумажной волокиты в вузе. После обращения к омбудсмену его удалось вернуть домой, а сослуживцы из части уже направились в зону СВО.

Уполномоченный по правам человека в ХМАО Наталья Стребкова взяла на личный контроль обращения двух ошибочно мобилизованных югорчан, которых успели отправить из учебных центров на границу зоны СВО. Омбудсмен рассказала корреспонденту URA.RU, что у обоих военнослужащих после мобилизации обострились хронические заболевания, и их госпитализировали. «Ко мне обратились родственники двоих мобилизованных военнослужащих, которых уже успели отправить из учебных центров. Хронические заболевания у обоих обострились, состояние ухудшилось после мобилизации. Мы пытаемся вернуть их в Югру», — прокомментировала Стребкова. По словам омбудсмена, один из мобилизованных югорчан находится в медсанчасти, другой — в госпитале за пределами Центрального военного округа. «Мы сейчас работаем плотно с прокурорами других субъектов — это не УрФО — и с военными прокурорами, чтобы помочь ускорить возвращение домой», — добавила Стребкова. Ранее URA.RU писало о студенте из Горноправдинска, которого незаконно мобилизовали из-за бумажной волокиты в вузе. После обращения к омбудсмену его удалось вернуть домой, а сослуживцы из части уже направились в зону СВО.