Единороссы ХМАО вскрыли нарушения с мертвыми душами

Руководство регионального отделения партии «Единая Россия» в ХМАО вскрыло нарушения с «мертвыми душами». На партконференции в Ханты-Мансийске председатель региональной контрольной комиссии Олег Слинкин заявил, что при проведении голосования по тем или иным вопросам в некоторых случаях число проголосовавших было больше, чем фактическое количество зарегистрированных на заседании, сообщает журналист URA.RU.
«При проведении голосования по тем или иным вопросам указано количество проголосовавших больше, чем фактическое количество зарегистрированных на заседании. Такая ошибка чаще всего попадается в выписках по приему в члены партии. Отсутствуют протоколы заседаний на бумажном носителе, есть только в электронном виде, который не подписан и хранится, как правило, на компьютере», — перечислил Слинкин.
В решении политсоветов о создании конференции местного объединения не определена норма представительства от первичных объединений. Не соблюдается периодичность заседаний местных политических советов, то есть, заседания не всегда проводятся ежемесячно. Нарушался порядок создания первичных отделений партии, либо отсутствует комплект учредительных документов первичных отделений.
Также единороссы грешат нелюбовью к заполнениям бумажных протоколов заседаний — зачастую документы ведутся в электронном виде и не визируются подписями. «Всего в ходе проверок было выявлено 23 недостатка и нарушения. Стоит отметить положительную динамику, так как в предыдущем году таких нарушений было выявлено 27», — обнадежил однопартийцев Слинкин.
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