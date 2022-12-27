27 декабря 2022

В Екатеринбурге в новогоднюю ночь похолодает до -30 градусов

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В первый день 2023 года температура опустится до -26 градусов Фото:

В новогоднюю ночь температура воздуха в Екатеринбурге упадет до -30 градусов. Об этом сообщают городские синоптики сервиса Gismeteo.

«В ночь с 31 декабря на 1 января екатеринбургские термометры опустятся до -30 градусов. В первый день 2023 года температура воздуха составит -26 градусов», — следует из данных сервиса Gismeteo.

Ранее главный синоптик Свердловской области Галина Шепоренко рассказала о влиянии глобального потепления в Свердловской области. По ее словам, некоторые производственные сферы региона уже стали подстраиваться под погодные колебания.

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В новогоднюю ночь температура воздуха в Екатеринбурге упадет до -30 градусов. Об этом сообщают городские синоптики сервиса Gismeteo. «В ночь с 31 декабря на 1 января екатеринбургские термометры опустятся до -30 градусов. В первый день 2023 года температура воздуха составит -26 градусов», — следует из данных сервиса Gismeteo. Ранее главный синоптик Свердловской области Галина Шепоренко рассказала о влиянии глобального потепления в Свердловской области. По ее словам, некоторые производственные сферы региона уже стали подстраиваться под погодные колебания.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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