В Екатеринбурге в новогоднюю ночь похолодает до -30 градусов

В первый день 2023 года температура опустится до -26 градусов
В новогоднюю ночь температура воздуха в Екатеринбурге упадет до -30 градусов. Об этом сообщают городские синоптики сервиса Gismeteo.
«В ночь с 31 декабря на 1 января екатеринбургские термометры опустятся до -30 градусов. В первый день 2023 года температура воздуха составит -26 градусов», — следует из данных сервиса Gismeteo.
Ранее главный синоптик Свердловской области Галина Шепоренко рассказала о влиянии глобального потепления в Свердловской области. По ее словам, некоторые производственные сферы региона уже стали подстраиваться под погодные колебания.
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