В Екатеринбурге в новогоднюю ночь похолодает до -30 градусов

28 декабря 2022 в 15:45 Размер текста - 17 +

В первый день 2023 года температура опустится до -26 градусов Фото: Денис Моргунов © URA.RU В новогоднюю ночь температура воздуха в Екатеринбурге упадет до -30 градусов. Об этом сообщают городские синоптики сервиса Gismeteo. «В ночь с 31 декабря на 1 января екатеринбургские термометры опустятся до -30 градусов. В первый день 2023 года температура воздуха составит -26 градусов», — следует из данных сервиса Gismeteo. Ранее главный синоптик Свердловской области Галина Шепоренко рассказала о влиянии глобального потепления в Свердловской области. По ее словам, некоторые производственные сферы региона уже стали подстраиваться под погодные колебания.

В новогоднюю ночь температура воздуха в Екатеринбурге упадет до -30 градусов. Об этом сообщают городские синоптики сервиса Gismeteo. «В ночь с 31 декабря на 1 января екатеринбургские термометры опустятся до -30 градусов. В первый день 2023 года температура воздуха составит -26 градусов», — следует из данных сервиса Gismeteo. Ранее главный синоптик Свердловской области Галина Шепоренко рассказала о влиянии глобального потепления в Свердловской области. По ее словам, некоторые производственные сферы региона уже стали подстраиваться под погодные колебания.