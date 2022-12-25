Синоптик раскрыла, как глобальное потепление влияет на Свердловскую область

Синоптики дали свердловским властям установку из-за глобального потепления

Глобальное потепление влияет и на Свердловскую область Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В мире фиксируют потепление климата, в частности, он меняется и в Свердловской области. Правительство региона получило от синоптиков рекомендации, что следует учесть из-за этой тенденции, сообщила на пресс-конференции с журналистами главный синоптик Свердловской области Галина Шепоренко.

«На основе документа о потеплении климата правительствам регионов даны рекомендации, какие моменты учесть. Знаю, что у нас в регионе работают с этим документом. В определенных отраслях ведутся такие работы. Например, в сфере сельского хозяйства была рекомендация ввиду усиления засушливости обращать больше внимания на озимые культуры», — рассказала Шепоренко.

Ранее в областном гидрометцентре дали прогноз погоды на новогоднюю ночь. 31 декабря температура воздуха составит -8 градусов, также ожидается небольшой снег.