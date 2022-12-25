25 декабря 2022

Синоптик раскрыла, как глобальное потепление влияет на Свердловскую область

Синоптики дали свердловским властям установку из-за глобального потепления
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Разное. Курган, слякоть, лужи, потепление, зима
Глобальное потепление влияет и на Свердловскую область Фото:

В мире фиксируют потепление климата, в частности, он меняется и в Свердловской области. Правительство региона получило от синоптиков рекомендации, что следует учесть из-за этой тенденции, сообщила на пресс-конференции с журналистами главный синоптик Свердловской области Галина Шепоренко.

«На основе документа о потеплении климата правительствам регионов даны рекомендации, какие моменты учесть. Знаю, что у нас в регионе работают с этим документом. В определенных отраслях ведутся такие работы. Например, в сфере сельского хозяйства была рекомендация ввиду усиления засушливости обращать больше внимания на озимые культуры», — рассказала Шепоренко.

Ранее в областном гидрометцентре дали прогноз погоды на новогоднюю ночь. 31 декабря температура воздуха составит -8 градусов, также ожидается небольшой снег.

Будьте в курсе всех главных новостей Екатеринбурга и Свердловской области - читайте канал Екатское чтиво.

В мире фиксируют потепление климата, в частности, он меняется и в Свердловской области. Правительство региона получило от синоптиков рекомендации, что следует учесть из-за этой тенденции, сообщила на пресс-конференции с журналистами главный синоптик Свердловской области Галина Шепоренко. «На основе документа о потеплении климата правительствам регионов даны рекомендации, какие моменты учесть. Знаю, что у нас в регионе работают с этим документом. В определенных отраслях ведутся такие работы. Например, в сфере сельского хозяйства была рекомендация ввиду усиления засушливости обращать больше внимания на озимые культуры», — рассказала Шепоренко. Ранее в областном гидрометцентре дали прогноз погоды на новогоднюю ночь. 31 декабря температура воздуха составит -8 градусов, также ожидается небольшой снег.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...