Бывшая жена контрактника из ХМАО получила алименты после новости URA.RU

Жительница ХМАО получила алименты от бывшего мужа-контрактника благодаря обращению к журналистам

28 декабря 2022 в 21:03 Размер текста - 17 +

Бывшая жена контрактника получила алименты, которых ждала четыре месяца Фото: Размик Закарян © URA.RU В Нижневартовске бывшая жена контрактника, которая четыре месяца пыталась добиться выплаты алиментов от приставов, перепутавших ее фамилию и имя, после обращения к журналисту URA.RU смогла получить деньги. По словам Ольги, ей перечислили долг через сутки после того, как корреспондент агенства передал ее обращение уполномоченному по правам человека в ХМАО Наталье Стребковой. «Это настоящее новогоднее чудо! Не прошло и суток, как мне перечислили алименты, а до этого я с четыре месяца пыталась вызвонить приставов и обивала пороги разных инстанций. Спасибо, что помогли мне и передали мою историю омдубсмену. И всем, кто не остался равнодушным и принял участие в этом, конечно же, тоже огромная благодарность», — сообщила Ольга. По словам омбудсмена, ей довольно часто приходится обращаться в рамках межведомственного взаимодействия к приставам из-за путаницы и опечаток в документах. После того, как Стребкова взяла дело Ольги на личный контроль, и аппарат омбудсмена связался с руководством управления ФССП, ситуацию удалось решить за считанные часы. «Иногда к приставам поступают исполнительные листы из других регионов — всему виной похожая путаница в документах. Где-то сотрудники неправильно пишут фамилию, где-то меняют регион. Необходима единая база для того, чтобы такие случаи прекратились и с идентификацией граждан не было проблем», — уточнила омбудсмен. Ранее URA.RU писало, что бывшая жена контрактника пытается добиться выплаты алиментов. Из-за ошибки приставов, которые неправильно написали фамилию и перепутали имя, дело оставалось без движения 4 месяца. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Нижневартовске бывшая жена контрактника, которая четыре месяца пыталась добиться выплаты алиментов от приставов, перепутавших ее фамилию и имя, после обращения к журналисту URA.RU смогла получить деньги. По словам Ольги, ей перечислили долг через сутки после того, как корреспондент агенства передал ее обращение уполномоченному по правам человека в ХМАО Наталье Стребковой. «Это настоящее новогоднее чудо! Не прошло и суток, как мне перечислили алименты, а до этого я с четыре месяца пыталась вызвонить приставов и обивала пороги разных инстанций. Спасибо, что помогли мне и передали мою историю омдубсмену. И всем, кто не остался равнодушным и принял участие в этом, конечно же, тоже огромная благодарность», — сообщила Ольга. По словам омбудсмена, ей довольно часто приходится обращаться в рамках межведомственного взаимодействия к приставам из-за путаницы и опечаток в документах. После того, как Стребкова взяла дело Ольги на личный контроль, и аппарат омбудсмена связался с руководством управления ФССП, ситуацию удалось решить за считанные часы. «Иногда к приставам поступают исполнительные листы из других регионов — всему виной похожая путаница в документах. Где-то сотрудники неправильно пишут фамилию, где-то меняют регион. Необходима единая база для того, чтобы такие случаи прекратились и с идентификацией граждан не было проблем», — уточнила омбудсмен. Ранее URA.RU писало, что бывшая жена контрактника пытается добиться выплаты алиментов. Из-за ошибки приставов, которые неправильно написали фамилию и перепутали имя, дело оставалось без движения 4 месяца.