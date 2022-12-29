29 декабря 2022
28 декабря 2022

Путин упразднил четыре суда в Челябинской области

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Заседание Госсовета по молодежной политике в Кремле. Москва, путин владимир
Владимир Путин подписал закон, упраздняющий четыре районных суда на юге области Фото:

Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал изменения в федеральный закон, в соответствии которыми упраздняются четыре районных суда в Челябинской области — Брединский, Нагайбакский, Троицкий и Чесменский. Документ выложен 29 декабря на официальном интернет-портале правовой информации.

«Федеральный закон направлен на совершенствование деятельности судов общей юрисдикции Челябинской области, а также на обеспечение прав граждан на доступ к правосудию и на судебную защиту. Для этих целей упраздняются Брединский, Нагайбакский, Троицкий и Чесменский районные суды Челябинской области с передачей относящихся к их ведению вопросов осуществления правосудия в юрисдикцию соответственно Карталинского городского суда, Верхнеуральского районного суда, Троицкого городского суда и Варненского районного суда», — говорится в пояснительной записке на сайте Кремля.

Также этим нормативно-правовым документом образуются постоянные судебные присутствия: Варненского районного суда — в селе Чесма Чесменского района, в составе Верхнеуральского районного суда— в селе Фершампенуаз Нагайбакского района и в составе Карталинского городского суда — в поселке Бреды Брединского района. Изменения в федеральный закон приняты Государственной Думой 15 декабря, одобрены Советом Федерации 23 декабря.

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Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал изменения в федеральный закон, в соответствии которыми упраздняются четыре районных суда в Челябинской области — Брединский, Нагайбакский, Троицкий и Чесменский. Документ выложен 29 декабря на официальном интернет-портале правовой информации. «Федеральный закон направлен на совершенствование деятельности судов общей юрисдикции Челябинской области, а также на обеспечение прав граждан на доступ к правосудию и на судебную защиту. Для этих целей упраздняются Брединский, Нагайбакский, Троицкий и Чесменский районные суды Челябинской области с передачей относящихся к их ведению вопросов осуществления правосудия в юрисдикцию соответственно Карталинского городского суда, Верхнеуральского районного суда, Троицкого городского суда и Варненского районного суда», — говорится в пояснительной записке на сайте Кремля. Также этим нормативно-правовым документом образуются постоянные судебные присутствия: Варненского районного суда — в селе Чесма Чесменского района, в составе Верхнеуральского районного суда— в селе Фершампенуаз Нагайбакского района и в составе Карталинского городского суда — в поселке Бреды Брединского района. Изменения в федеральный закон приняты Государственной Думой 15 декабря, одобрены Советом Федерации 23 декабря.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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