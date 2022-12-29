В Перми сотрудники ДПС спасли людей из горящего дома

Полицейские вовремя пришли на помощь жителям Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

В Перми сотрудники Госавтоинспекции городского УМВД спасли жильцов из горящего дома. Они заметили пожар во время патрулирования. В официальном telegram-канале МВД РФ сообщается, что горела крыша частного дома.

Сообщается, что лейтенант полиции Александр Ведерников и старший лейтенант полиции Станислав Пупышев по рации сообщили о происшествии в дежурную часть и сразу же бросились на помощь. Местная жительница, рассказала полицейским, что внутри находятся два человека. «Сотрудники вбежали в помещение и помогли женщине выйти на улицу. Затем они отыскали мужчину, который лежал на полу, и вывели его», — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Пупышев работает в органах внутренних дел более 18 лет. Сотрудник полиции удостоен госнаграды — медали Жукова за отвагу и личное мужество, проявленные в боевых действиях. Также он награжден медалями «За отличие в службе» трех степеней. Ранее URA.RU рассказывало о полицейских, которые спасли замерзавшего в лесу пермяка.