Пермский край ожидает множество природных аномалий в 2023 году

30 декабря 2022 в 19:25 Размер текста - 17 +

В январе в Пермском крае будут сильные морозы и мощные снегопады Фото: Сергей Русанов © URA.RU В следующем 2023 году Пермский край может ожидать больше опасных природных явлений, чем в 2022 году. Об этом URA.RU рассказал инженер ГИС-центра Пермского университета Андрей Шихов. По его словам, текущий год отличился минимальным количеством опасных явлений. Уже в январе в регион могут нагрянуть сильные морозы и снегопад. «Что касается опасных явлений в следующем году, то можно с очень высокой степенью достоверности утверждать, что их будет больше, чем в нынешнем. Так как этот год отличался минимальным числом таких случаев как минимум с 2011 года, а возможно и с 2005 года», — рассказал Шихов. Синоптик также отметил, что уходящий год был одним из самых спокойных в XXI веке. В 2022 году не было ни сильных морозов, ни долгой сильной жары, ни ливней с грозами, ни градов и шквалов, а засуха не нанесла серьезного ущерба, так как пришлась на вторую половину лета. Андрей Шихов предупредил, что уже в начале января начнется резкое похолодание со снегопадами, а к концу каникул есть вероятность сильных морозов до 25, 30 градусов.

В следующем 2023 году Пермский край может ожидать больше опасных природных явлений, чем в 2022 году. Об этом URA.RU рассказал инженер ГИС-центра Пермского университета Андрей Шихов. По его словам, текущий год отличился минимальным количеством опасных явлений. Уже в январе в регион могут нагрянуть сильные морозы и снегопад. «Что касается опасных явлений в следующем году, то можно с очень высокой степенью достоверности утверждать, что их будет больше, чем в нынешнем. Так как этот год отличался минимальным числом таких случаев как минимум с 2011 года, а возможно и с 2005 года», — рассказал Шихов. Синоптик также отметил, что уходящий год был одним из самых спокойных в XXI веке. В 2022 году не было ни сильных морозов, ни долгой сильной жары, ни ливней с грозами, ни градов и шквалов, а засуха не нанесла серьезного ущерба, так как пришлась на вторую половину лета. Андрей Шихов предупредил, что уже в начале января начнется резкое похолодание со снегопадами, а к концу каникул есть вероятность сильных морозов до 25, 30 градусов.