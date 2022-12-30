Мэр из ЯНАО лично поздравил встречающих Новый год на работе. Фото

31 декабря 2022 в 22:09 Размер текста - 17 +

Воронов лично поздравил медиков, спасателей и полицейских с наступающим праздником Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU Глава администрации Нового Уренгоя Андрей Воронов поздравил медиков, спасателей, работников полиции, которым предстоит встретить Новый год на дежурстве. Об этом он сообщил в своем telegram-канале. «Есть те, кто всегда на боевом посту, без выходных, праздников и в любое время суток. За несколько часов до боя курантов заехал в дежурные службы города, к медикам, в котельные, „Садко“ поздравить с наступающим Новым годом», — написал Андрей Воронов в соцсети. Также он поздравил детей, встречающих Новый год в больнице по состоянию здоровья. Воронов признался, что это была очень трогательная встреча. Ранее URA.RU рассказало, что губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов поздравил ямальцев с наступающим Новым годом. В своем обращении он поблагодарил жителей округа за взаимопомощь и добрые дела. Андрей Воронов поздравил полицейских Нового Уренгоя Фото: telegram-канал Андрея Воронова Андрей Воронов поздравил медиков Нового Уренгоя Фото: telegram-канал Андрея Воронова Андрей Воронов поздравил спасателей Нового Уренгоя Фото: telegram-канал Андрея Воронова

Глава администрации Нового Уренгоя Андрей Воронов поздравил медиков, спасателей, работников полиции, которым предстоит встретить Новый год на дежурстве. Об этом он сообщил в своем telegram-канале. «Есть те, кто всегда на боевом посту, без выходных, праздников и в любое время суток. За несколько часов до боя курантов заехал в дежурные службы города, к медикам, в котельные, „Садко“ поздравить с наступающим Новым годом», — написал Андрей Воронов в соцсети. Также он поздравил детей, встречающих Новый год в больнице по состоянию здоровья. Воронов признался, что это была очень трогательная встреча. Ранее URA.RU рассказало, что губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов поздравил ямальцев с наступающим Новым годом. В своем обращении он поблагодарил жителей округа за взаимопомощь и добрые дела.