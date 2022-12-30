30 декабря 2022
29 декабря 2022

Мэр из ЯНАО лично поздравил встречающих Новый год на работе. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Совещание по реализации нацпроектов с участием Полномочного представителя Президента России в УРФО Николая Цуканова и губернатора ЯНАО Дмитрия Артюхова. Салехард, воронов андрей
Воронов лично поздравил медиков, спасателей и полицейских с наступающим праздником Фото:

Глава администрации Нового Уренгоя Андрей Воронов поздравил медиков, спасателей, работников полиции, которым предстоит встретить Новый год на дежурстве. Об этом он сообщил в своем telegram-канале.

«Есть те, кто всегда на боевом посту, без выходных, праздников и в любое время суток. За несколько часов до боя курантов заехал в дежурные службы города, к медикам, в котельные, „Садко“ поздравить с наступающим Новым годом», — написал Андрей Воронов в соцсети.

Также он поздравил детей, встречающих Новый год в больнице по состоянию здоровья. Воронов признался, что это была очень трогательная встреча.

Ранее URA.RU рассказало, что губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов поздравил ямальцев с наступающим Новым годом. В своем обращении он поблагодарил жителей округа за взаимопомощь и добрые дела.

Андрей Воронов поздравил полицейских Нового Уренгоя
Фото:

Андрей Воронов поздравил медиков Нового Уренгоя
Фото:
Андрей Воронов поздравил спасателей Нового Уренгоя
Фото:

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Глава администрации Нового Уренгоя Андрей Воронов поздравил медиков, спасателей, работников полиции, которым предстоит встретить Новый год на дежурстве. Об этом он сообщил в своем telegram-канале. «Есть те, кто всегда на боевом посту, без выходных, праздников и в любое время суток. За несколько часов до боя курантов заехал в дежурные службы города, к медикам, в котельные, „Садко“ поздравить с наступающим Новым годом», — написал Андрей Воронов в соцсети. Также он поздравил детей, встречающих Новый год в больнице по состоянию здоровья. Воронов признался, что это была очень трогательная встреча. Ранее URA.RU рассказало, что губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов поздравил ямальцев с наступающим Новым годом. В своем обращении он поблагодарил жителей округа за взаимопомощь и добрые дела.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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