Глава администрации Нового Уренгоя Андрей Воронов поздравил медиков, спасателей, работников полиции, которым предстоит встретить Новый год на дежурстве. Об этом он сообщил в своем telegram-канале.
«Есть те, кто всегда на боевом посту, без выходных, праздников и в любое время суток. За несколько часов до боя курантов заехал в дежурные службы города, к медикам, в котельные, „Садко“ поздравить с наступающим Новым годом», — написал Андрей Воронов в соцсети.
Также он поздравил детей, встречающих Новый год в больнице по состоянию здоровья. Воронов признался, что это была очень трогательная встреча.
Ранее URA.RU рассказало, что губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов поздравил ямальцев с наступающим Новым годом. В своем обращении он поблагодарил жителей округа за взаимопомощь и добрые дела.
Андрей Воронов поздравил полицейских Нового Уренгоя
Фото: telegram-канал Андрея Воронова
Андрей Воронов поздравил медиков Нового Уренгоя
Фото: telegram-канал Андрея Воронова
Андрей Воронов поздравил спасателей Нового Уренгоя
Фото: telegram-канал Андрея Воронова
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Глава администрации Нового Уренгоя Андрей Воронов поздравил медиков, спасателей, работников полиции, которым предстоит встретить Новый год на дежурстве. Об этом он сообщил в своем telegram-канале. «Есть те, кто всегда на боевом посту, без выходных, праздников и в любое время суток. За несколько часов до боя курантов заехал в дежурные службы города, к медикам, в котельные, „Садко“ поздравить с наступающим Новым годом», — написал Андрей Воронов в соцсети. Также он поздравил детей, встречающих Новый год в больнице по состоянию здоровья. Воронов признался, что это была очень трогательная встреча. Ранее URA.RU рассказало, что губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов поздравил ямальцев с наступающим Новым годом. В своем обращении он поблагодарил жителей округа за взаимопомощь и добрые дела.