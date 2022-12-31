Бойцы подразделения подарили детям продуктовые наборы Фото: Анна Майорова © URA.RU

Бойцы тюменского подразделения поздравили детей с Новым годом и вручили им подарки. Об этом сообщается в telegram-канле информационного центра правительства Тюменской области.

«Парни собрали наборы с продуктами, в том числе сладостями. Пожелали счастья, успехов и мирного неба над головой», — говорится в сообщении инфоцентра. Дети поблагодарили военных за подарки.

Ранее URA.RU писало, что военнослужащие из Тюмени поздравили родных и близких с Новым годом. Бойцы записали для своих семей видеообращение, в котором поблагодарили всех за доставленные к праздникам посылки.