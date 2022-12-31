31 декабря 2022
30 декабря 2022

Тюменские военнослужащие вручили детям новогодние подарки. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Новогодние подарки. Екатеринбург
Бойцы подразделения подарили детям продуктовые наборы Фото:

Бойцы тюменского подразделения поздравили детей с Новым годом и вручили им подарки. Об этом сообщается в telegram-канле информационного центра правительства Тюменской области.

«Парни собрали наборы с продуктами, в том числе сладостями. Пожелали счастья, успехов и мирного неба над головой», — говорится в сообщении инфоцентра. Дети поблагодарили военных за подарки.

Ранее URA.RU писало, что военнослужащие из Тюмени поздравили родных и близких с Новым годом. Бойцы записали для своих семей видеообращение, в котором поблагодарили всех за доставленные к праздникам посылки.

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Бойцы тюменского подразделения поздравили детей с Новым годом и вручили им подарки. Об этом сообщается в telegram-канле информационного центра правительства Тюменской области. «Парни собрали наборы с продуктами, в том числе сладостями. Пожелали счастья, успехов и мирного неба над головой», — говорится в сообщении инфоцентра. Дети поблагодарили военных за подарки. Ранее URA.RU писало, что военнослужащие из Тюмени поздравили родных и близких с Новым годом. Бойцы записали для своих семей видеообращение, в котором поблагодарили всех за доставленные к праздникам посылки.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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