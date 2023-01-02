Синоптики пообещали ветреную погоду Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинской области 3 января сохранится теплая погода с метелями. Как сообщили в гидрометцентре региона, днем температура поднимется до минус двух градусов.

«Днем 3 января в области температура составит от минус семи до минус двух градусов мороза. В Челябинске диапазон уже: от минус четырех до минус двух. На дорогах метели и заносы», — отметили на сайте гидрометцентра.

Ночью столбик термометра опустится до минус девяти в отдельных районах области и до минус восьми в Челябинске. Будет облачно с прояснениями. Снег будет идти постоянно: местами ночью — сильный.

Ветер южный с переходом на северо-западный. Скорость ветра составит 7—12 метров в секунду. Возможны порывы ветра: в Челябинске — до 15 метров в секунду, в некоторых районах области — до 18.