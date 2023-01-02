02 января 2023
01 января 2023

В Челябинской области задержатся метели и тепло. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Снежный буран и непогода. Челябинск, девушка, пешеход, холод, зима, буран, непогода, метель, шторм, ураган, климат, ветер, мороз
Синоптики пообещали ветреную погоду Фото:

В Челябинской области 3 января сохранится теплая погода с метелями. Как сообщили в гидрометцентре региона, днем температура поднимется до минус двух градусов.

«Днем 3 января в области температура составит от минус семи до минус двух градусов мороза. В Челябинске диапазон уже: от минус четырех до минус двух. На дорогах метели и заносы», — отметили на сайте гидрометцентра.

Ночью столбик термометра опустится до минус девяти в отдельных районах области и до минус восьми в Челябинске. Будет облачно с прояснениями. Снег будет идти постоянно: местами ночью — сильный.

Ветер южный с переходом на северо-западный. Скорость ветра составит 7—12 метров в секунду. Возможны порывы ветра: в Челябинске — до 15 метров в секунду, в некоторых районах области — до 18.

В Челябинске и области 3 января будет облачная погода

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В Челябинской области 3 января сохранится теплая погода с метелями. Как сообщили в гидрометцентре региона, днем температура поднимется до минус двух градусов. «Днем 3 января в области температура составит от минус семи до минус двух градусов мороза. В Челябинске диапазон уже: от минус четырех до минус двух. На дорогах метели и заносы», — отметили на сайте гидрометцентра. Ночью столбик термометра опустится до минус девяти в отдельных районах области и до минус восьми в Челябинске. Будет облачно с прояснениями. Снег будет идти постоянно: местами ночью — сильный. Ветер южный с переходом на северо-западный. Скорость ветра составит 7—12 метров в секунду. Возможны порывы ветра: в Челябинске — до 15 метров в секунду, в некоторых районах области — до 18.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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