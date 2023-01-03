Губернатор Пермского края выразил соболезнования родным погибших в Макеевке

04 января 2023 в 12:01 Размер текста - 17 +

Дмитрий Махонин заявил, что подвиг погибших военнослужащих навсегда останется примером мужества Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин выразил слова соболезнования родным и близким военнослужащих, погибших в Макеевке. Обращение главы региона приводится на сайте краевого правительства. «От лица жителей Пермского края приношу глубокие соболезнования семьям, друзьям, коллегам погибших в Макеевке российских военнослужащих. Это невосполнимая утрата для родных и близких, тяжелое горе для всей страны. Большинство погибших — фактически наши соседи, жители Приволжского федерального округа, в частности, Самарской области. Гордимся тем, что наши военнослужащие остались до самого конца верными присяге и воинскому долгу. Их подвиг навсегда останется примером героизма, мужества, храбрости, искренней любви к Родине, готовности защищать и оберегать ее. Скорбим вместе с вами», — приводит пресс-служба слова Махонина. В ночь на 1 января ВСУ нанесли удар по пункту временной дислокации одной из российских воинских частей в районе населенного пункта Макеевка. По словам первого замначальника главного военно-политического управления ВС России генерал-лейтенанта Сергея Севрюкова, огонь был произведен из РСЗО HIMARS. Основной причиной трагедии, отметил Севрюков, стало массовое использование личным составом вопреки запрету мобильных телефонов.

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин выразил слова соболезнования родным и близким военнослужащих, погибших в Макеевке. Обращение главы региона приводится на сайте краевого правительства. «От лица жителей Пермского края приношу глубокие соболезнования семьям, друзьям, коллегам погибших в Макеевке российских военнослужащих. Это невосполнимая утрата для родных и близких, тяжелое горе для всей страны. Большинство погибших — фактически наши соседи, жители Приволжского федерального округа, в частности, Самарской области. Гордимся тем, что наши военнослужащие остались до самого конца верными присяге и воинскому долгу. Их подвиг навсегда останется примером героизма, мужества, храбрости, искренней любви к Родине, готовности защищать и оберегать ее. Скорбим вместе с вами», — приводит пресс-служба слова Махонина. В ночь на 1 января ВСУ нанесли удар по пункту временной дислокации одной из российских воинских частей в районе населенного пункта Макеевка. По словам первого замначальника главного военно-политического управления ВС России генерал-лейтенанта Сергея Севрюкова, огонь был произведен из РСЗО HIMARS. Основной причиной трагедии, отметил Севрюков, стало массовое использование личным составом вопреки запрету мобильных телефонов.