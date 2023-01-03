03 января 2023
02 января 2023

Губернатор Пермского края выразил соболезнования родным погибших в Макеевке

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IX съезд врачей Пермского края. Пермь, махонин дмитрий
Дмитрий Махонин заявил, что подвиг погибших военнослужащих навсегда останется примером мужества Фото:
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Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин выразил слова соболезнования родным и близким военнослужащих, погибших в Макеевке. Обращение главы региона приводится на сайте краевого правительства.

«От лица жителей Пермского края приношу глубокие соболезнования семьям, друзьям, коллегам погибших в Макеевке российских военнослужащих. Это невосполнимая утрата для родных и близких, тяжелое горе для всей страны. Большинство погибших — фактически наши соседи, жители Приволжского федерального округа, в частности, Самарской области. Гордимся тем, что наши военнослужащие остались до самого конца верными присяге и воинскому долгу. Их подвиг навсегда останется примером героизма, мужества, храбрости, искренней любви к Родине, готовности защищать и оберегать ее. Скорбим вместе с вами», — приводит пресс-служба слова Махонина.

В ночь на 1 января ВСУ нанесли удар по пункту временной дислокации одной из российских воинских частей в районе населенного пункта Макеевка. По словам первого замначальника главного военно-политического управления ВС России генерал-лейтенанта Сергея Севрюкова, огонь был произведен из РСЗО HIMARS. Основной причиной трагедии, отметил Севрюков, стало массовое использование личным составом вопреки запрету мобильных телефонов.

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Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин выразил слова соболезнования родным и близким военнослужащих, погибших в Макеевке. Обращение главы региона приводится на сайте краевого правительства. «От лица жителей Пермского края приношу глубокие соболезнования семьям, друзьям, коллегам погибших в Макеевке российских военнослужащих. Это невосполнимая утрата для родных и близких, тяжелое горе для всей страны. Большинство погибших — фактически наши соседи, жители Приволжского федерального округа, в частности, Самарской области. Гордимся тем, что наши военнослужащие остались до самого конца верными присяге и воинскому долгу. Их подвиг навсегда останется примером героизма, мужества, храбрости, искренней любви к Родине, готовности защищать и оберегать ее. Скорбим вместе с вами», — приводит пресс-служба слова Махонина. В ночь на 1 января ВСУ нанесли удар по пункту временной дислокации одной из российских воинских частей в районе населенного пункта Макеевка. По словам первого замначальника главного военно-политического управления ВС России генерал-лейтенанта Сергея Севрюкова, огонь был произведен из РСЗО HIMARS. Основной причиной трагедии, отметил Севрюков, стало массовое использование личным составом вопреки запрету мобильных телефонов.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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