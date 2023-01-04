Военные РФ отразили атаку армии Украины в ДНР

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Тренировочные стрельбы мобилизованных с Центрального военного округа на полигоне Еланский. Свердловская область, минометный расчет, минометный снаряд, артиллерийская мина, 120мм возимый миномет 2б11, подготовка военных
В Минобороны рассказали об успешном отражении атаки ВСУ Фото:
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Мобилизация в России

Российская армия отразила атаку ВСУ на Донецком направлении. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«На Южно-Донецком направлении подразделения ВСУ предпринимали безуспешные попытки контратаковать позиции российских войск в районе населенного пункта Дорожнянка Донецкой Народной Республики», — заявили в Минобороны. Уточняется, что все атаки были отражены и армия противника была возвращена на исходные позиции.

Ранее Минобороны сообщало, что село Дорожнянка было освобождено. Потери ВСУ составили 50 военнослужащих и 10 единиц военной техники.

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Российская армия отразила атаку ВСУ на Донецком направлении. Об этом сообщили в Минобороны РФ. «На Южно-Донецком направлении подразделения ВСУ предпринимали безуспешные попытки контратаковать позиции российских войск в районе населенного пункта Дорожнянка Донецкой Народной Республики», — заявили в Минобороны. Уточняется, что все атаки были отражены и армия противника была возвращена на исходные позиции. Ранее Минобороны сообщало, что село Дорожнянка было освобождено. Потери ВСУ составили 50 военнослужащих и 10 единиц военной техники.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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