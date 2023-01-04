Военные РФ отразили атаку армии Украины в ДНР

В Минобороны рассказали об успешном отражении атаки ВСУ
новость из сюжетаМобилизация в России
Российская армия отразила атаку ВСУ на Донецком направлении. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«На Южно-Донецком направлении подразделения ВСУ предпринимали безуспешные попытки контратаковать позиции российских войск в районе населенного пункта Дорожнянка Донецкой Народной Республики», — заявили в Минобороны. Уточняется, что все атаки были отражены и армия противника была возвращена на исходные позиции.
Ранее Минобороны сообщало, что село Дорожнянка было освобождено. Потери ВСУ составили 50 военнослужащих и 10 единиц военной техники.
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