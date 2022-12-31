Российские войска освободили населенный пункт в Запорожской области

Вооруженные силы России освободили село Дорожнянка в Запорожской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«На южно-донецком направлении в результате успешных наступательных действий российскими войсками освобожден населенный пункт Дорожнянка Запорожской области», — написали в сводке ведомства. В Министерстве обороны отметили, что потери ВСУ составили 50 военнослужащих, три боевые машины пехоты, две бронемашины, а также пять пикапов.
Ранее военное ведомство сообщало об уничтожении российскими военными ракетно-артиллерийского склада вооружения ВСУ в Харькове. Также были поражены пункты управления подразделений территориальной обороны в районах населенных пунктов Берислав в Херсонской области и Гуляйполе Запорожской области.
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Вооруженные силы России освободили село Дорожнянка в Запорожской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ. «На южно-донецком направлении в результате успешных наступательных действий российскими войсками освобожден населенный пункт Дорожнянка Запорожской области», — написали в сводке ведомства. В Министерстве обороны отметили, что потери ВСУ составили 50 военнослужащих, три боевые машины пехоты, две бронемашины, а также пять пикапов. Ранее военное ведомство сообщало об уничтожении российскими военными ракетно-артиллерийского склада вооружения ВСУ в Харькове. Также были поражены пункты управления подразделений территориальной обороны в районах населенных пунктов Берислав в Херсонской области и Гуляйполе Запорожской области.