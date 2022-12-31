Российские войска освободили населенный пункт в Запорожской области

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Тренировочные стрельбы мобилизованных с Центрального военного округа на полигоне Еланский. Свердловская область, учебные стрельбы, минометный расчет, минометный снаряд, артиллерийская мина, 120мм возимый миномет 2б11
ВС РФ уничтожили 50 бойцов ВСУ Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Вооруженные силы России освободили село Дорожнянка в Запорожской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«На южно-донецком направлении в результате успешных наступательных действий российскими войсками освобожден населенный пункт Дорожнянка Запорожской области», — написали в сводке ведомства. В Министерстве обороны отметили, что потери ВСУ составили 50 военнослужащих, три боевые машины пехоты, две бронемашины, а также пять пикапов.

Ранее военное ведомство сообщало об уничтожении российскими военными ракетно-артиллерийского склада вооружения ВСУ в Харькове. Также были поражены пункты управления подразделений территориальной обороны в районах населенных пунктов Берислав в Херсонской области и Гуляйполе Запорожской области.

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Вооруженные силы России освободили село Дорожнянка в Запорожской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ. «На южно-донецком направлении в результате успешных наступательных действий российскими войсками освобожден населенный пункт Дорожнянка Запорожской области», — написали в сводке ведомства. В Министерстве обороны отметили, что потери ВСУ составили 50 военнослужащих, три боевые машины пехоты, две бронемашины, а также пять пикапов. Ранее военное ведомство сообщало об уничтожении российскими военными ракетно-артиллерийского склада вооружения ВСУ в Харькове. Также были поражены пункты управления подразделений территориальной обороны в районах населенных пунктов Берислав в Херсонской области и Гуляйполе Запорожской области.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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