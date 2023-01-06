06 января 2023

В США оценили объявленное Россией рождественское перемирие

В США считают, что Россия использует временное перемирие для перегруппировки
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Прекращение огня может принести выгоду России Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Решение о временном прекращении огня может позволить России укрепить свои позиции и начать усиленное наступление. Такие преимущества для российской армии увидел официальный представитель госдепартамента США Нед Прайс.

«Мы беспокоимся, что Москва может использовать потенциальную паузу в сражении для дооснащения, перегруппировки и новой атаки», — заявил Прайс в прямом эфире, который транслировался на YouTube-канале Госдепа США. Он уточнил, что в Вашингтоне скептически относятся к объявленному режиму прекращения огня.

Ранее URA.RU сообщало, что президент России Владимир Путин объявил прекращение огня по всей линии фронта на время рождественских праздников. В США заявили, что принимать решение о временном перемирии должна украинская сторона. В Киеве при этом решили не отказываться от ведения боевых действий. С момента прекращения огня со стороны ВСУ было выпущено более 20 снарядов по Донецку.

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Решение о временном прекращении огня может позволить России укрепить свои позиции и начать усиленное наступление. Такие преимущества для российской армии увидел официальный представитель госдепартамента США Нед Прайс. «Мы беспокоимся, что Москва может использовать потенциальную паузу в сражении для дооснащения, перегруппировки и новой атаки», — заявил Прайс в прямом эфире, который транслировался на YouTube-канале Госдепа США. Он уточнил, что в Вашингтоне скептически относятся к объявленному режиму прекращения огня. Ранее URA.RU сообщало, что президент России Владимир Путин объявил прекращение огня по всей линии фронта на время рождественских праздников. В США заявили, что принимать решение о временном перемирии должна украинская сторона. В Киеве при этом решили не отказываться от ведения боевых действий. С момента прекращения огня со стороны ВСУ было выпущено более 20 снарядов по Донецку.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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