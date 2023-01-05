В Госдепе рассказали, кто будет принимать решение о рождественском перемирии в зоне СВО

Госдепартамент США: решение о рождественском перемирии в зоне СВО остается за Киевом

06 января 2023 в 00:54 Размер текста - 17 +

Госдепартамент считает, что решение о перемирии остается за Киевом Фото: Ксения Сальникова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Вашингтон считает, что решение об организации режима прекращения огня в зоне спецоперации на Рождество должен принимать Киев. Об этом заявил руководитель пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс. «Решения о прекращении огня — это решения, которые будет должна принять Украина. Мы поддерживаем контакты с Киевом, однако то, какая реакция будет на предложения России, зависит от украинских политиков», — заявил Прайс в ходе брифинга для журналистов, трансляция которого велась на официальной странице Госдепартамента. В то же время политик отказался уточнить, рекомендуют ли США Украине не прекращать боевые действия. Ранее URA.RU писало о том, что президент России Владимир Путин призвал Киев приостановить боевые действия на время рождественских праздников. Совет безопасности Украины, однако, отказался от прекращения огня. Кроме того, врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин рассказал о том, как будет действовать армия РФ во время рождественского перемирия.

Вашингтон считает, что решение об организации режима прекращения огня в зоне спецоперации на Рождество должен принимать Киев. Об этом заявил руководитель пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс. «Решения о прекращении огня — это решения, которые будет должна принять Украина. Мы поддерживаем контакты с Киевом, однако то, какая реакция будет на предложения России, зависит от украинских политиков», — заявил Прайс в ходе брифинга для журналистов, трансляция которого велась на официальной странице Госдепартамента. В то же время политик отказался уточнить, рекомендуют ли США Украине не прекращать боевые действия. Ранее URA.RU писало о том, что президент России Владимир Путин призвал Киев приостановить боевые действия на время рождественских праздников. Совет безопасности Украины, однако, отказался от прекращения огня. Кроме того, врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин рассказал о том, как будет действовать армия РФ во время рождественского перемирия.