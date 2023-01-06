Украина нарушила рождественское перемирие: главное к вечеру 6 января 06 января 2023 в 20:55 Размер текста - 17 + Армия РФ уничтожила три диверсионные группы ВСУ на краснолиманском направлении, сообщили в Минобороны Фото: Минобороны России новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине На Украине вступил в силу режим прекращения огня, который был нарушен ВСУ сразу после начала временного перемирия. Всего с начала прекращения огня на Рождество Украина выпустила более 20 снарядов по Донецку. URA.RU приводит главные новости к вечеру 6 января. Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли Донецк в момент начала рождественского перемирия. Они в 12:00 (по мск) выпустили по Петровскому району Донецка шесть снарядов калибром 155 миллиметров.

Всего с момента объявления перемирия ВСУ выпустили по Донецку более 20 снарядов. Были зафиксированы украинские удары по нескольким населенным пунктам Донецкой области.

Вооруженные силы России прорвали оборону ВСУ в Соледаре. После наступления российских войск, украинские солдаты были вынуждены отступать на север.

Также российская армия уничтожила три диверсионно-разведывательные группы ВСУ на краснолиманском направлении. Кроме того, были ликвидированы две штурмовые украинские группы ВСУ в районе населенного пункта Ямполовка (ДНР).

В США отметили, что тактика России на Украине, связанная с ударами по инфраструктуре страны, доказала свою эффективность. По мнению обозревателя журнала The Foreign Affairs, последствия таких ударов позволяют РФ эффективнее вести боевые действия, а также повышается действенность российской разведки.

Раненные в Макеевке самарские военнослужащие вернулись домой. Их встретил лично губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. Военных перевели в госпиталь по месту пребывания. На Украине вступил в силу режим прекращения огня, который был нарушен ВСУ сразу после начала временного перемирия. Всего с начала прекращения огня на Рождество Украина выпустила более 20 снарядов по Донецку. URA.RU приводит главные новости к вечеру 6 января. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям