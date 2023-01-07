В Екатеринбурге отреставрировали старинную Елизаветинскую Библию

Елизаветинская Библия — уникальный и редкий экземпляр возрастом 271 год Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Музее истории Екатеринбурга отреставрировали редкое издание Библии 1751 года. Информация об этом появилась в одной из соцсетей.

«Редкому фолианту 271 год, вес, около шести килограмм. В музее Библия оказалась после того, как ее принес местный житель в 1997 году. Старинный экземпляр был в очень плохом состоянии: обложка из дубовой доски, покрытой телячьей кожей, растрескались, первые и последние страницы плохо сохранились, на льняной бумаге образовался грибок, часть страниц была скреплена скотчем. В таком плачевном состоянии книга пролежала 18 лет», — рассказали на странице «ПазлТВ — все новости Заречного» в соцсети «Вконтакте».

К созданию данного экземпляра причастны три российских правителя. Петр I, который приказал перевести Библию с греческого и издать ее на церковнославянском языке, Екатерина I, которая так и не увидела выхода Священного Писания, и императрица Елизавета Петровна, завершившая начатое ее отцом дело. 18 декабря 1751 года 1200 экземпляров Елизаветинской Библии вышли в свет.

В течение семи лет шла реставрация уникального фолианта. Восстановили книгу Надежда Щербакова из УрФУ, Елена Орлова из областного краеведческого музея и Максим Малых, реставратор из Библиотеки Белинского.

Елизаветинская Библия является книжным памятником, который охраняется государством. Посетители музея смогут увидеть раритетное издание в нынешнем году, когда будет изготовлена специальная витрина с особыми температурными условиями.

Елизаветинская Библия — книжный памятник 1751 года издания Фото: страница соцсети «Вконтакте» — «ПазлТВ — все новости Заречного»