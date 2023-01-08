Демкин назвал сроки сдачи Дворца молодежи в Перми

Глава Перми поручил сдать в эксплуатацию Дворец молодежи к началу марта

09 января 2023 в 18:51 Размер текста - 17 +

Демкин поручил сдать Дворец молодежи к началу марта Фото: Сергей Русанов © URA.RU Мэр Перми Алексей Демкин поручил подрядчикам к началу марта сдать в эксплуатацию недавно отремонтированный Дворец молодежи. Об этом глава города сообщил в своем telegram-канале. «Поставил задачу ввести Дворец в эксплуатацию к началу марта. Ведь в этом году „Российская студенческая весна“ пройдет именно в Перми, и обновленный Дворец станет одной из ее площадок», — сообщил Демкин. Реконструкция объекта была завершена в конце прошлого года. В ноябре URA.RU сообщало о том, что сроки и стоимость сдачи некоторых объектов были увеличены из-за удорожания стройматериалов. В том числе была увеличена сметная стоимость реконструкции Дворца молодежи.

Мэр Перми Алексей Демкин поручил подрядчикам к началу марта сдать в эксплуатацию недавно отремонтированный Дворец молодежи. Об этом глава города сообщил в своем telegram-канале. «Поставил задачу ввести Дворец в эксплуатацию к началу марта. Ведь в этом году „Российская студенческая весна“ пройдет именно в Перми, и обновленный Дворец станет одной из ее площадок», — сообщил Демкин. Реконструкция объекта была завершена в конце прошлого года. В ноябре URA.RU сообщало о том, что сроки и стоимость сдачи некоторых объектов были увеличены из-за удорожания стройматериалов. В том числе была увеличена сметная стоимость реконструкции Дворца молодежи.