28 ноября 2022

В Перми из-за подорожания стройматериалов отложен запуск школьных объектов

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Куйвашев на 1 сентября в Березовском. Свердловская область , спортзал, спортивный инвентарь, козел
Стоимость строительства спортзалов вырастет Фото:

В Перми увеличились сроки и стоимость проектов по строительству спортивных залов в школах №№79 81, 96. Этот вопрос депутаты гордумы обсудили во время заседания по разработке и реализации инвестиционных проектов. Информация об этом появилась на официальном сайте гордумы.

«В связи с удорожанием скорректированы сроки и стоимость проектов по строительству спортивных залов в школах №№79 81, 96. Кроме того, продлены сроки и изменена стоимость проектов по строительству спортплощадок в школе №55 и Школе бизнеса и предпринимательства», — сказано на сайте.

Также, члены комиссии рассмотрели и поддержали увеличение сметной стоимости проекта по реконструкции «Дворца молодежи». Причина — удорожание материалов. Сметная стоимость строительства бассейна на Гашкова 20а также планируется увеличить.

Ранее URA.RU сообщало, что новый корпус пермской гимназии №17 не будет открыт вовремя. Сроки сдвинулись из-за некомпетентности строителей.

Будьте в курсе всех главных новостей Пермского края - читайте канал https://t.me/Bolshaya_P 

В Перми увеличились сроки и стоимость проектов по строительству спортивных залов в школах №№79 81, 96. Этот вопрос депутаты гордумы обсудили во время заседания по разработке и реализации инвестиционных проектов. Информация об этом появилась на официальном сайте гордумы. «В связи с удорожанием скорректированы сроки и стоимость проектов по строительству спортивных залов в школах №№79 81, 96. Кроме того, продлены сроки и изменена стоимость проектов по строительству спортплощадок в школе №55 и Школе бизнеса и предпринимательства», — сказано на сайте. Также, члены комиссии рассмотрели и поддержали увеличение сметной стоимости проекта по реконструкции «Дворца молодежи». Причина — удорожание материалов. Сметная стоимость строительства бассейна на Гашкова 20а также планируется увеличить. Ранее URA.RU сообщало, что новый корпус пермской гимназии №17 не будет открыт вовремя. Сроки сдвинулись из-за некомпетентности строителей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...