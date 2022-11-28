В Перми из-за подорожания стройматериалов отложен запуск школьных объектов

Стоимость строительства спортзалов вырастет Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

В Перми увеличились сроки и стоимость проектов по строительству спортивных залов в школах №№79 81, 96. Этот вопрос депутаты гордумы обсудили во время заседания по разработке и реализации инвестиционных проектов. Информация об этом появилась на официальном сайте гордумы.

«В связи с удорожанием скорректированы сроки и стоимость проектов по строительству спортивных залов в школах №№79 81, 96. Кроме того, продлены сроки и изменена стоимость проектов по строительству спортплощадок в школе №55 и Школе бизнеса и предпринимательства», — сказано на сайте.

Также, члены комиссии рассмотрели и поддержали увеличение сметной стоимости проекта по реконструкции «Дворца молодежи». Причина — удорожание материалов. Сметная стоимость строительства бассейна на Гашкова 20а также планируется увеличить.

Ранее URA.RU сообщало, что новый корпус пермской гимназии №17 не будет открыт вовремя. Сроки сдвинулись из-за некомпетентности строителей.