Жители Мегиона показали последствия коммунальной аварии в 40-градусный мороз. Видео

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ЖКХ. Челябинск, коммунальная авария, зима, жкх, мороз, теплотрасса, пар
На месте ЧП ведутся аварийно-восстановительные работы Фото:

Жители Мегиона показали последствия коммунальной аварии: при температуре почти в 40 градусов мороза на улице идет пар, а по дорогам течет вода. Из-за ЧП ряд домов в городе остались без тепла. Видеороликами с места событий горожане делятся в социальных сетях.

«Машины все мерзнут, на улице -38. Город Мегион», — говорит за кадром оператор. «Надеюсь свет не отключат. Вот такие ручьи, на улице. Взял в магазине два вентилятора и газовые баллоны», — говорит автор другого видео. Ролики опубликовали в telegram-канале «Типичный краб Нижневартовск».

Тем временем власти Мегиона также показали кадры порыва теплотрассы в официальной группе «ВКонтакте». На месте ЧП ведутся аварийно-восстановительные работы. «Участок порыва локализован. Сейчас проводится заполнение системы для восстановления рабочего давления, давление постепенно повышается», — сообщили URA.RU в мэрии.

Ранее URA.RU рассказывало, что власти Мегиона озвучили масштабы коммунального ЧП. В результате аварии без отопления осталось 12 домов.

Видео: telegram-канал «Типичный краб Нижневартовск» и группа «Официальный Мегион» во «ВКонтакте»

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Жители Мегиона показали последствия коммунальной аварии: при температуре почти в 40 градусов мороза на улице идет пар, а по дорогам течет вода. Из-за ЧП ряд домов в городе остались без тепла. Видеороликами с места событий горожане делятся в социальных сетях. «Машины все мерзнут, на улице -38. Город Мегион», — говорит за кадром оператор. «Надеюсь свет не отключат. Вот такие ручьи, на улице. Взял в магазине два вентилятора и газовые баллоны», — говорит автор другого видео. Ролики опубликовали в telegram-канале «Типичный краб Нижневартовск». Тем временем власти Мегиона также показали кадры порыва теплотрассы в официальной группе «ВКонтакте». На месте ЧП ведутся аварийно-восстановительные работы. «Участок порыва локализован. Сейчас проводится заполнение системы для восстановления рабочего давления, давление постепенно повышается», — сообщили URA.RU в мэрии. Ранее URA.RU рассказывало, что власти Мегиона озвучили масштабы коммунального ЧП. В результате аварии без отопления осталось 12 домов. Видео: telegram-канал «Типичный краб Нижневартовск» и группа «Официальный Мегион» во «ВКонтакте»
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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