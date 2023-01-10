Жители Мегиона показали последствия коммунальной аварии в 40-градусный мороз. Видео

10 января 2023 в 19:14 Размер текста - 17 +

На месте ЧП ведутся аварийно-восстановительные работы Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Жители Мегиона показали последствия коммунальной аварии: при температуре почти в 40 градусов мороза на улице идет пар, а по дорогам течет вода. Из-за ЧП ряд домов в городе остались без тепла. Видеороликами с места событий горожане делятся в социальных сетях. «Машины все мерзнут, на улице -38. Город Мегион», — говорит за кадром оператор. «Надеюсь свет не отключат. Вот такие ручьи, на улице. Взял в магазине два вентилятора и газовые баллоны», — говорит автор другого видео. Ролики опубликовали в telegram-канале «Типичный краб Нижневартовск». Тем временем власти Мегиона также показали кадры порыва теплотрассы в официальной группе «ВКонтакте». На месте ЧП ведутся аварийно-восстановительные работы. «Участок порыва локализован. Сейчас проводится заполнение системы для восстановления рабочего давления, давление постепенно повышается», — сообщили URA.RU в мэрии. Ранее URA.RU рассказывало, что власти Мегиона озвучили масштабы коммунального ЧП. В результате аварии без отопления осталось 12 домов. Видео: telegram-канал «Типичный краб Нижневартовск» и группа «Официальный Мегион» во «ВКонтакте»

Жители Мегиона показали последствия коммунальной аварии: при температуре почти в 40 градусов мороза на улице идет пар, а по дорогам течет вода. Из-за ЧП ряд домов в городе остались без тепла. Видеороликами с места событий горожане делятся в социальных сетях. «Машины все мерзнут, на улице -38. Город Мегион», — говорит за кадром оператор. «Надеюсь свет не отключат. Вот такие ручьи, на улице. Взял в магазине два вентилятора и газовые баллоны», — говорит автор другого видео. Ролики опубликовали в telegram-канале «Типичный краб Нижневартовск». Тем временем власти Мегиона также показали кадры порыва теплотрассы в официальной группе «ВКонтакте». На месте ЧП ведутся аварийно-восстановительные работы. «Участок порыва локализован. Сейчас проводится заполнение системы для восстановления рабочего давления, давление постепенно повышается», — сообщили URA.RU в мэрии. Ранее URA.RU рассказывало, что власти Мегиона озвучили масштабы коммунального ЧП. В результате аварии без отопления осталось 12 домов. Видео: telegram-канал «Типичный краб Нижневартовск» и группа «Официальный Мегион» во «ВКонтакте»