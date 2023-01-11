Суд отправил за решетку свердловчанина, подозреваемого в убийстве матери пятерых детей

Свердловчанин Александре Белюшин, подозреваемый в убийстве своей жены Любови Белюшиной, у которой остались пятеро детей, отправлен в СИЗО. Соответствующее решение принял Алапаевский городской суд.
«Избрать в отношении Белюшина меру пресечения в виде заключения под стражу», — говорится в решении суда. Свердловчанин проведет в СИЗО два месяца.
Белюшин сообщил о пропаже своей жены 22 декабря, после чего полиция и добровольцы из поисковых отрядов начали прочесывать лес. Тело было обнаружено только 11 января — в лесу рядом с Режевским трактом. Белюшина задержали, а пятерых детей забрали органы опеки. После окончания работы силовиков их может забрать себе бабушка.
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Свердловчанин Александре Белюшин, подозреваемый в убийстве своей жены Любови Белюшиной, у которой остались пятеро детей, отправлен в СИЗО. Соответствующее решение принял Алапаевский городской суд. «Избрать в отношении Белюшина меру пресечения в виде заключения под стражу», — говорится в решении суда. Свердловчанин проведет в СИЗО два месяца. Белюшин сообщил о пропаже своей жены 22 декабря, после чего полиция и добровольцы из поисковых отрядов начали прочесывать лес. Тело было обнаружено только 11 января — в лесу рядом с Режевским трактом. Белюшина задержали, а пятерых детей забрали органы опеки. После окончания работы силовиков их может забрать себе бабушка.