11 января 2023

Суд отправил за решетку свердловчанина, подозреваемого в убийстве матери пятерых детей

Свердловчанин, подозреваемый в убийстве матери пятерых детей, арестован на два месяца
© Служба новостей «URA.RU»
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Судебный процесс по делу Мануйлова. Екатеринбург, арест, форма, обмундирование, спецсредства, наручники
Заседание по делу Белюшина прошло в Алапаевском суде 12 января Фото:

Свердловчанин Александре Белюшин, подозреваемый в убийстве своей жены Любови Белюшиной, у которой остались пятеро детей, отправлен в СИЗО. Соответствующее решение принял Алапаевский городской суд.

«Избрать в отношении Белюшина меру пресечения в виде заключения под стражу», — говорится в решении суда. Свердловчанин проведет в СИЗО два месяца.

Белюшин сообщил о пропаже своей жены 22 декабря, после чего полиция и добровольцы из поисковых отрядов начали прочесывать лес. Тело было обнаружено только 11 января — в лесу рядом с Режевским трактом. Белюшина задержали, а пятерых детей забрали органы опеки. После окончания работы силовиков их может забрать себе бабушка.

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Свердловчанин Александре Белюшин, подозреваемый в убийстве своей жены Любови Белюшиной, у которой остались пятеро детей, отправлен в СИЗО. Соответствующее решение принял Алапаевский городской суд. «Избрать в отношении Белюшина меру пресечения в виде заключения под стражу», — говорится в решении суда. Свердловчанин проведет в СИЗО два месяца. Белюшин сообщил о пропаже своей жены 22 декабря, после чего полиция и добровольцы из поисковых отрядов начали прочесывать лес. Тело было обнаружено только 11 января — в лесу рядом с Режевским трактом. Белюшина задержали, а пятерых детей забрали органы опеки. После окончания работы силовиков их может забрать себе бабушка.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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