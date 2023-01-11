Источник назвал вероятную причину пожара, в котором погибли свердловские дети

Одной из наиболее вероятных причин пожара в Камышлове (Свердловская область), где погибли трое детей, может быть короткое замыкание проводки. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к следствию.
«Возможная причина — короткое замыкание электропроводки, которое случилось в сенях частного дома. Вдобавок дул сильный ветер, это способствовало тому, что на деревянное жилище быстро перекинулся огонь», — пояснил собеседник.
Наряду с этой версией рассматриваются неполадки печного отопления, неосторожное обращение с огнем и другие. Пожар произошел вечером 11 января. Пока отец был на работе, а мама в больнице (женщина ждет ребенка и лежит на сохранении), в дыму задохнулись трое мальчиков пяти, восьми и десяти лет. Как писало URA.RU, отделом соцзащиты погорельцам будет оказана помощь.
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