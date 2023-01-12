12 января 2023

Киев намерен выдвинуть в ГА ООН резолюцию о спецтрибунале против РФ

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Клипарт. Сток Сайт президента России, оон
Проект резолюции ООН по спецтрибуналу против РФ Украина планирует представить в 2023 году Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Украинские власти планируют в 2023 году выдвинуть в Генассамблею (ГА) ООН резолюцию о специальном трибунале против России. С таким заявлением выступила первый замглавы МИД Украины Эмине Джапарова во время заседания Совета Безопасности ООН.

«Мы призываем страны-члены поддержать резолюцию о создании международного специального механизма, мы называем его между собой спецтрибуналом, которую мы собираемся представить на рассмотрение Генассамблеи позднее в этом году», — сообщает РИА Новости со ссылкой на Джапарову. Она также добавила, что в феврале киевские власти выдвинут на обсуждение проект «мирного плана» президента Украины Владимира Зеленского.

Ранее Франция совместно с украинскими партнерами начала обсуждение о создании спецтрибунала для расследования действий России на Украине. На такое решение в Кремле заявили, что попытки создать трибунала будут не легитимны. По словам представителя РФ при ООН Василия Небензя, подобные идеи Украины рассматриваются правительством как «нелепые».

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Украинские власти планируют в 2023 году выдвинуть в Генассамблею (ГА) ООН резолюцию о специальном трибунале против России. С таким заявлением выступила первый замглавы МИД Украины Эмине Джапарова во время заседания Совета Безопасности ООН. «Мы призываем страны-члены поддержать резолюцию о создании международного специального механизма, мы называем его между собой спецтрибуналом, которую мы собираемся представить на рассмотрение Генассамблеи позднее в этом году», — сообщает РИА Новости со ссылкой на Джапарову. Она также добавила, что в феврале киевские власти выдвинут на обсуждение проект «мирного плана» президента Украины Владимира Зеленского. Ранее Франция совместно с украинскими партнерами начала обсуждение о создании спецтрибунала для расследования действий России на Украине. На такое решение в Кремле заявили, что попытки создать трибунала будут не легитимны. По словам представителя РФ при ООН Василия Небензя, подобные идеи Украины рассматриваются правительством как «нелепые».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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