Киев намерен выдвинуть в ГА ООН резолюцию о спецтрибунале против РФ

13 января 2023 в 02:11 Размер текста - 17 +

Проект резолюции ООН по спецтрибуналу против РФ Украина планирует представить в 2023 году Фото: официальный сайт Президента России kremlin.ru новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украинские власти планируют в 2023 году выдвинуть в Генассамблею (ГА) ООН резолюцию о специальном трибунале против России. С таким заявлением выступила первый замглавы МИД Украины Эмине Джапарова во время заседания Совета Безопасности ООН. «Мы призываем страны-члены поддержать резолюцию о создании международного специального механизма, мы называем его между собой спецтрибуналом, которую мы собираемся представить на рассмотрение Генассамблеи позднее в этом году», — сообщает РИА Новости со ссылкой на Джапарову. Она также добавила, что в феврале киевские власти выдвинут на обсуждение проект «мирного плана» президента Украины Владимира Зеленского. Ранее Франция совместно с украинскими партнерами начала обсуждение о создании спецтрибунала для расследования действий России на Украине. На такое решение в Кремле заявили, что попытки создать трибунала будут не легитимны. По словам представителя РФ при ООН Василия Небензя, подобные идеи Украины рассматриваются правительством как «нелепые».

Украинские власти планируют в 2023 году выдвинуть в Генассамблею (ГА) ООН резолюцию о специальном трибунале против России. С таким заявлением выступила первый замглавы МИД Украины Эмине Джапарова во время заседания Совета Безопасности ООН. «Мы призываем страны-члены поддержать резолюцию о создании международного специального механизма, мы называем его между собой спецтрибуналом, которую мы собираемся представить на рассмотрение Генассамблеи позднее в этом году», — сообщает РИА Новости со ссылкой на Джапарову. Она также добавила, что в феврале киевские власти выдвинут на обсуждение проект «мирного плана» президента Украины Владимира Зеленского. Ранее Франция совместно с украинскими партнерами начала обсуждение о создании спецтрибунала для расследования действий России на Украине. На такое решение в Кремле заявили, что попытки создать трибунала будут не легитимны. По словам представителя РФ при ООН Василия Небензя, подобные идеи Украины рассматриваются правительством как «нелепые».