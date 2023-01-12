Киев намерен выдвинуть в ГА ООН резолюцию о спецтрибунале против РФ

Украинские власти планируют в 2023 году выдвинуть в Генассамблею (ГА) ООН резолюцию о специальном трибунале против России. С таким заявлением выступила первый замглавы МИД Украины Эмине Джапарова во время заседания Совета Безопасности ООН.
«Мы призываем страны-члены поддержать резолюцию о создании международного специального механизма, мы называем его между собой спецтрибуналом, которую мы собираемся представить на рассмотрение Генассамблеи позднее в этом году», — сообщает РИА Новости со ссылкой на Джапарову. Она также добавила, что в феврале киевские власти выдвинут на обсуждение проект «мирного плана» президента Украины Владимира Зеленского.
Ранее Франция совместно с украинскими партнерами начала обсуждение о создании спецтрибунала для расследования действий России на Украине. На такое решение в Кремле заявили, что попытки создать трибунала будут не легитимны. По словам представителя РФ при ООН Василия Небензя, подобные идеи Украины рассматриваются правительством как «нелепые».
Более ста тысяч россиян читают наши новости в Telegram! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал URA.RU.
Все, что нужно знать о спецоперации и не только, в одном письме каждый вечер. Подписывайтесь на нашу рассылку!
Украинские власти планируют в 2023 году выдвинуть в Генассамблею (ГА) ООН резолюцию о специальном трибунале против России. С таким заявлением выступила первый замглавы МИД Украины Эмине Джапарова во время заседания Совета Безопасности ООН. «Мы призываем страны-члены поддержать резолюцию о создании международного специального механизма, мы называем его между собой спецтрибуналом, которую мы собираемся представить на рассмотрение Генассамблеи позднее в этом году», — сообщает РИА Новости со ссылкой на Джапарову. Она также добавила, что в феврале киевские власти выдвинут на обсуждение проект «мирного плана» президента Украины Владимира Зеленского. Ранее Франция совместно с украинскими партнерами начала обсуждение о создании спецтрибунала для расследования действий России на Украине. На такое решение в Кремле заявили, что попытки создать трибунала будут не легитимны. По словам представителя РФ при ООН Василия Небензя, подобные идеи Украины рассматриваются правительством как «нелепые».