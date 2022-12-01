Кремль: попытки создать трибунал против РФ будут не легитимны

Пресс-секретарь президента РФ Песков: попытки создать трибунал против России будут не легитимны

01 декабря 2022 в 15:11 Размер текста - 17 +

Кремль отреагировал на попытки Запада создать трибунал в отношении России Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В Кремле заявили, что попытки создать трибунала для расследования действий России на Украине, о чем сообщили в МИД Франции, будут не легитимны и не будут приняты РФ. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU о том, каким будет ответ России на эти действия Запада. «Наши следователи ведут очень напряженную кропотливую работу по фиксации всех преступлений киевского режима. Очень важно к этому присовокупить информацию и данные о тех преступлениях, которые совершались киевским режимом с 2014 года и на которые мы не видели критической реакции со стороны коллективного Запада. Что касается попыток создания [европейского] трибунала, они не будут иметь никакой легитимности, не будут нами приняты и будут нами осуждаться», — подчеркнул Песков. Франция вместе с европейскими и украинскими партнерами обсуждает создание специального трибунала для расследования действий России на Украине. Об этом заявили в МИД страны. Российские следственные органы с начала спецоперации в Донбассе ведут сбор доказательств и фактов геноцида и военных преступлений со стороны ВСУ и СБУ.

В Кремле заявили, что попытки создать трибунала для расследования действий России на Украине, о чем сообщили в МИД Франции, будут не легитимны и не будут приняты РФ. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU о том, каким будет ответ России на эти действия Запада. «Наши следователи ведут очень напряженную кропотливую работу по фиксации всех преступлений киевского режима. Очень важно к этому присовокупить информацию и данные о тех преступлениях, которые совершались киевским режимом с 2014 года и на которые мы не видели критической реакции со стороны коллективного Запада. Что касается попыток создания [европейского] трибунала, они не будут иметь никакой легитимности, не будут нами приняты и будут нами осуждаться», — подчеркнул Песков. Франция вместе с европейскими и украинскими партнерами обсуждает создание специального трибунала для расследования действий России на Украине. Об этом заявили в МИД страны. Российские следственные органы с начала спецоперации в Донбассе ведут сбор доказательств и фактов геноцида и военных преступлений со стороны ВСУ и СБУ.