Тюменские фермеры не способны вернуть банкам долги

Аграриям не хватает активов, чтобы обеспечить нужные суммы кредитов Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Тюменские агропромышленные компании и фермеры вынуждены обращаться за поддержкой, чтобы получить кредиты. Инвестиционное агентство Тюменской области опубликовало список компаний, обратившихся в гарантийный фонд за поручительством. В списке больше 30 позиций занимают производители сельскохозяйственной продукции.

«Поручительство нужно предприятиям малого и среднего предпринимательства, если у компании нет собственного достаточного обеспечения кредита. Размер такого поручительства не может превышать 70% от суммы обязательств по кредитам, микрозаймам, лизингу», — сообщается на сайте регионального инвестиционного агентства.

Самая большая сумма поручительства — у заводоуковского маслозавода. Предприятию потребовалось обеспечить 25 млн рублей. Такую же сумму запросила компания «Агро-Лес». На 5 млн рублей меньше обеспечили тюменскому комбинату хлебопродуктов, а кредит в 19 млн рублей оказался «не по зубам» в «Ишимагропродукте».

«Потребность в поручительстве означает, что компаниям просто нечем обеспечить необходимую сумму. Банк не видит гарантий, что эти деньги будут возвращены без задержек», — пояснили URA.RU в одной из крупных банковских организаций Тюмени.

На сайте инвестагентства указано, что поручительство возмездное и обойдется получателю поддержки в 0,5-1% годовых от предоставленной суммы. Ранее URA.RU рассказало, что заем на 50 млн рублей от инвестагентства получил инвестор, который строит спортивный центр в Заречной части Тюмени.