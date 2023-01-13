Военкор Коц рассказал о новой сложности в боевых действиях на Украине

Военкор Коц: морозная погода создает проблемы для ВСУ и российских военных

14 января 2023 в 07:02 Размер текста - 17 +

В ДНР и ЛНР не спасают даже валенки, считает Андрей Коц Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В Донецкой и Луганской народных республиках даже минус 10 градусов ощущаются как минус 20. Человек начинает замерзать через полчаса даже в валенках, что создает большую проблему как для ВСУ, так и для российской армии. Об этом в беседе с URA.RU рассказал военкор РИА «Новости» Андрей Коц. «Я на своей шкуре это испытал. В Донецкой, Луганской республиках -10 ощущаются как все -20. Потому что там высокая влажность воздуха и очень сильный ветер. На такой погоде, если на улице провести больше получаса, даже если в валенки будешь обут, то все равно ноги начинают мерзнуть. Это серьезная проблема для нас и для них — эти климатические условия Донбасса», — объяснил Андрей Коц. Военкор подчеркнул, что в таких сложных климатических условиях Донбасс находится осенью, зимой и весной. «Да. Зато летом там хорошо», — добавил Коц. Ранее метеоролог, руководитель прогностического центра «МЕТЕО» Александр Шувалов рассказал, что морозы в зоне проведения спецоперации на Украине возможны не ранее конца января — начала февраля. Там ожидается до -15 градусов. По словам офицера Народной милиции ЛНР Андрея Марочко, порядка 100 представителей ВСУ за последние дни поступили в больницы с различными степенями обморожений.

В Донецкой и Луганской народных республиках даже минус 10 градусов ощущаются как минус 20. Человек начинает замерзать через полчаса даже в валенках, что создает большую проблему как для ВСУ, так и для российской армии. Об этом в беседе с URA.RU рассказал военкор РИА «Новости» Андрей Коц. «Я на своей шкуре это испытал. В Донецкой, Луганской республиках -10 ощущаются как все -20. Потому что там высокая влажность воздуха и очень сильный ветер. На такой погоде, если на улице провести больше получаса, даже если в валенки будешь обут, то все равно ноги начинают мерзнуть. Это серьезная проблема для нас и для них — эти климатические условия Донбасса», — объяснил Андрей Коц. Военкор подчеркнул, что в таких сложных климатических условиях Донбасс находится осенью, зимой и весной. «Да. Зато летом там хорошо», — добавил Коц. Ранее метеоролог, руководитель прогностического центра «МЕТЕО» Александр Шувалов рассказал, что морозы в зоне проведения спецоперации на Украине возможны не ранее конца января — начала февраля. Там ожидается до -15 градусов. По словам офицера Народной милиции ЛНР Андрея Марочко, порядка 100 представителей ВСУ за последние дни поступили в больницы с различными степенями обморожений.