13 января 2023
12 января 2023

Создатели самого большого блина в России позвали шеф-повара Ивлева к себе в Тюменскую область

© Служба новостей «URA.RU»
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Масленица. Ялуторовск, блины, масленица
Самый большой блин в России приготовили в 2022 году Фото:

Известного ведущего и шеф-повара Константина Ивлева пригласили в Ялуторовск (Тюменская область), чтобы он попробовал местные блины. Об этом в соцсетях сообщил бренд Visit Tyumen (ГАУ ТО «Агентство туризма и продвижения Тюменской области»). Ранее город назвали блинной столицей страны.

«В 2022 году жители города исполнили свою заветную мечту: испекли и перевернули огромный трехметровый блин. Ялуторовск попал в Книгу рекордов России и подтвердил свой статус блинной столицы. Теща Лара рассказала о еще одной мечте блинопеков — накормить большим блином большого шефа Ивлева», — указано в посте группы в соцсети «ВКонтакте».

Ранее URA.RU сообщало, что летом в Ялуторовске испекли самый огромный блин в России, который попал в Книгу рекордов страны. После этого в ноябре 2022 года губернатор Тюменской области Александр Моор заявил, что город должен стать блинной столицей либо всей страны, либо Сибири.

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Известного ведущего и шеф-повара Константина Ивлева пригласили в Ялуторовск (Тюменская область), чтобы он попробовал местные блины. Об этом в соцсетях сообщил бренд Visit Tyumen (ГАУ ТО «Агентство туризма и продвижения Тюменской области»). Ранее город назвали блинной столицей страны. «В 2022 году жители города исполнили свою заветную мечту: испекли и перевернули огромный трехметровый блин. Ялуторовск попал в Книгу рекордов России и подтвердил свой статус блинной столицы. Теща Лара рассказала о еще одной мечте блинопеков — накормить большим блином большого шефа Ивлева», — указано в посте группы в соцсети «ВКонтакте». Ранее URA.RU сообщало, что летом в Ялуторовске испекли самый огромный блин в России, который попал в Книгу рекордов страны. После этого в ноябре 2022 года губернатор Тюменской области Александр Моор заявил, что город должен стать блинной столицей либо всей страны, либо Сибири.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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