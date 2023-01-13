Создатели самого большого блина в России позвали шеф-повара Ивлева к себе в Тюменскую область

14 января 2023 в 08:04 Размер текста - 17 +

Самый большой блин в России приготовили в 2022 году Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU Известного ведущего и шеф-повара Константина Ивлева пригласили в Ялуторовск (Тюменская область), чтобы он попробовал местные блины. Об этом в соцсетях сообщил бренд Visit Tyumen (ГАУ ТО «Агентство туризма и продвижения Тюменской области»). Ранее город назвали блинной столицей страны. «В 2022 году жители города исполнили свою заветную мечту: испекли и перевернули огромный трехметровый блин. Ялуторовск попал в Книгу рекордов России и подтвердил свой статус блинной столицы. Теща Лара рассказала о еще одной мечте блинопеков — накормить большим блином большого шефа Ивлева», — указано в посте группы в соцсети «ВКонтакте». Ранее URA.RU сообщало, что летом в Ялуторовске испекли самый огромный блин в России, который попал в Книгу рекордов страны. После этого в ноябре 2022 года губернатор Тюменской области Александр Моор заявил, что город должен стать блинной столицей либо всей страны, либо Сибири.

Известного ведущего и шеф-повара Константина Ивлева пригласили в Ялуторовск (Тюменская область), чтобы он попробовал местные блины. Об этом в соцсетях сообщил бренд Visit Tyumen (ГАУ ТО «Агентство туризма и продвижения Тюменской области»). Ранее город назвали блинной столицей страны. «В 2022 году жители города исполнили свою заветную мечту: испекли и перевернули огромный трехметровый блин. Ялуторовск попал в Книгу рекордов России и подтвердил свой статус блинной столицы. Теща Лара рассказала о еще одной мечте блинопеков — накормить большим блином большого шефа Ивлева», — указано в посте группы в соцсети «ВКонтакте». Ранее URA.RU сообщало, что летом в Ялуторовске испекли самый огромный блин в России, который попал в Книгу рекордов страны. После этого в ноябре 2022 года губернатор Тюменской области Александр Моор заявил, что город должен стать блинной столицей либо всей страны, либо Сибири.