В Пермском крае выясняют причины крупного пожара

15 января 2023 в 12:34 Размер текста - 17 +

Площадь горения составила более 600 квадратных метров Фото: Таисия Воронцова © URA.RU В Пермском крае выясняют причины пожара спортивного комплекса в Чердынском городском округе. Возгорание кровли деревянного здания произошло в воскресенье утром, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Пермскому краю. «15 января 2023 года в 09 час. 52 мин. в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Пермскому краю поступило сообщение о загорании деревянного здания (Чердынский районный спортивный комплекс), расположенного по адресу: п. Керчевский, улица 50 лет Октября. По прибытии первыми пожарно-спасательными подразделениями установлено, что происходит горение крыши здания», — рассказали в пресс-службе ведомства. Площадь пожара составила более 600 квадратных метров. В региональном МЧС уточнили, что по предварительным данным погибших и пострадавших нет. О причине возгорания сообщат дополнительно.

В Пермском крае выясняют причины пожара спортивного комплекса в Чердынском городском округе. Возгорание кровли деревянного здания произошло в воскресенье утром, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Пермскому краю. «15 января 2023 года в 09 час. 52 мин. в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Пермскому краю поступило сообщение о загорании деревянного здания (Чердынский районный спортивный комплекс), расположенного по адресу: п. Керчевский, улица 50 лет Октября. По прибытии первыми пожарно-спасательными подразделениями установлено, что происходит горение крыши здания», — рассказали в пресс-службе ведомства. Площадь пожара составила более 600 квадратных метров. В региональном МЧС уточнили, что по предварительным данным погибших и пострадавших нет. О причине возгорания сообщат дополнительно.