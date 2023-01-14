14 января 2023
13 января 2023

В Пермском крае выясняют причины крупного пожара

© Служба новостей «URA.RU»
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Пожар после обстрела нефтебазы в Шахтёрске. ДНР, пожар, тушение, огонь, пожарные, нефтебаза
Площадь горения составила более 600 квадратных метров Фото:

В Пермском крае выясняют причины пожара спортивного комплекса в Чердынском городском округе. Возгорание кровли деревянного здания произошло в воскресенье утром, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Пермскому краю.

«15 января 2023 года в 09 час. 52 мин. в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Пермскому краю поступило сообщение о загорании деревянного здания (Чердынский районный спортивный комплекс), расположенного по адресу: п. Керчевский, улица 50 лет Октября. По прибытии первыми пожарно-спасательными подразделениями установлено, что происходит горение крыши здания», — рассказали в пресс-службе ведомства.

Площадь пожара составила более 600 квадратных метров. В региональном МЧС уточнили, что по предварительным данным погибших и пострадавших нет. О причине возгорания сообщат дополнительно.

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В Пермском крае выясняют причины пожара спортивного комплекса в Чердынском городском округе. Возгорание кровли деревянного здания произошло в воскресенье утром, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Пермскому краю. «15 января 2023 года в 09 час. 52 мин. в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Пермскому краю поступило сообщение о загорании деревянного здания (Чердынский районный спортивный комплекс), расположенного по адресу: п. Керчевский, улица 50 лет Октября. По прибытии первыми пожарно-спасательными подразделениями установлено, что происходит горение крыши здания», — рассказали в пресс-службе ведомства. Площадь пожара составила более 600 квадратных метров. В региональном МЧС уточнили, что по предварительным данным погибших и пострадавших нет. О причине возгорания сообщат дополнительно.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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