14 января 2023
13 января 2023

В Екатеринбурге пропал 70-летний мужчина, нуждающийся в медпомощи. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Автомобильная парковка. Курган, полицейский, мужчина, зима, пустая улица
Последний раз мужчину видели 15 января в микрорайоне Заречный Фото:

В Екатеринбурге в микрорайоне Заречный 15 января пропал 70-летний Евгений Тимин. Волонтеры поискового отряда «Прорыв» сообщают, что мужчина нуждается в медицинской помощи.

«Внимание! Пропал Тимин Евгений Викторович. Ему 70 лет. Нуждается в медицинской помощи», — говорится в сообщении отряда в сообществе в соцсети «ВКонтакте».

Приметы Тимина: рост — 182 сантиметра, серо-голубые глаза, седые волосы. Он был одет в черную куртку, темные джинсы, кожаную темную шапку-ушанку. Также у него катаракта правого глаза (заболевание, характеризующееся помутнением хрусталика глаза, которое приводит к частичной или полной потере зрения — прим. ред.).

Розыском пропавшего также занимается отдел полиции №9. Всех, кто располагает информацией о местонахождении мужчины, просят обращаться по телефону +7 (343) 356-42-09 или +7 (962) 316-55-42.

Волонтерам в поисках мужчины помогают полицейские
Фото:

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В Екатеринбурге в микрорайоне Заречный 15 января пропал 70-летний Евгений Тимин. Волонтеры поискового отряда «Прорыв» сообщают, что мужчина нуждается в медицинской помощи. «Внимание! Пропал Тимин Евгений Викторович. Ему 70 лет. Нуждается в медицинской помощи», — говорится в сообщении отряда в сообществе в соцсети «ВКонтакте». Приметы Тимина: рост — 182 сантиметра, серо-голубые глаза, седые волосы. Он был одет в черную куртку, темные джинсы, кожаную темную шапку-ушанку. Также у него катаракта правого глаза (заболевание, характеризующееся помутнением хрусталика глаза, которое приводит к частичной или полной потере зрения — прим. ред.). Розыском пропавшего также занимается отдел полиции №9. Всех, кто располагает информацией о местонахождении мужчины, просят обращаться по телефону +7 (343) 356-42-09 или +7 (962) 316-55-42.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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