В Екатеринбурге пропал 70-летний мужчина, нуждающийся в медпомощи. Фото

15 января 2023 в 16:13 Размер текста - 17 +

Последний раз мужчину видели 15 января в микрорайоне Заречный Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Екатеринбурге в микрорайоне Заречный 15 января пропал 70-летний Евгений Тимин. Волонтеры поискового отряда «Прорыв» сообщают, что мужчина нуждается в медицинской помощи. «Внимание! Пропал Тимин Евгений Викторович. Ему 70 лет. Нуждается в медицинской помощи», — говорится в сообщении отряда в сообществе в соцсети «ВКонтакте». Приметы Тимина: рост — 182 сантиметра, серо-голубые глаза, седые волосы. Он был одет в черную куртку, темные джинсы, кожаную темную шапку-ушанку. Также у него катаракта правого глаза (заболевание, характеризующееся помутнением хрусталика глаза, которое приводит к частичной или полной потере зрения — прим. ред.). Розыском пропавшего также занимается отдел полиции №9. Всех, кто располагает информацией о местонахождении мужчины, просят обращаться по телефону +7 (343) 356-42-09 или +7 (962) 316-55-42. Волонтерам в поисках мужчины помогают полицейские Фото: сообщество «СРО ДПСО Прорыв Свердловская область» в соцсети «ВКонтакте»

В Екатеринбурге в микрорайоне Заречный 15 января пропал 70-летний Евгений Тимин. Волонтеры поискового отряда «Прорыв» сообщают, что мужчина нуждается в медицинской помощи. «Внимание! Пропал Тимин Евгений Викторович. Ему 70 лет. Нуждается в медицинской помощи», — говорится в сообщении отряда в сообществе в соцсети «ВКонтакте». Приметы Тимина: рост — 182 сантиметра, серо-голубые глаза, седые волосы. Он был одет в черную куртку, темные джинсы, кожаную темную шапку-ушанку. Также у него катаракта правого глаза (заболевание, характеризующееся помутнением хрусталика глаза, которое приводит к частичной или полной потере зрения — прим. ред.). Розыском пропавшего также занимается отдел полиции №9. Всех, кто располагает информацией о местонахождении мужчины, просят обращаться по телефону +7 (343) 356-42-09 или +7 (962) 316-55-42.