Четвертого поставщика «Жизньмарта» закрыли в Екатеринбурге

Производство закрыли на 30 дней Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Уральцы массово отравились продукцией «Жизньмарта»

Орджоникидзевский райсуд Екатеринбурга временно остановил работу фабрики Романа Шабалды, откуда поставлялась продукция в магазины «Жизньмарт». Она стала четвертой, которую закрыли после массового отравления клиентов сети. Информацию об этом URA.RU подтвердили в суде.

«Приостановлена деятельность компании Романа Шабалды на 30 суток», — пояснили в суде. Согласно сервису СБИС, бизнесмен является владельцем компаний «Вкусный Сэндвич» и «Гуд ФУД», изготавливающих пищевые продукты (рыба, овощи, фрукты, мучные изделия, рационы питания, пайки, шоколад и детское питание). Также Шабалда числится вторым владельцем (еще один — Анастасия Вольпова) рекламного агентства «Глобал Тренд». Все организации зарегистрированы в Екатеринбурге.

Ранее Роспотребнадзор закрыл еще три фабрики: Максима Яровикова, Михаила Курмачева и Луизы Гумаровой — все поставляли продукцию «Жизньмарту». Санврачи продолжают проверки других предприятий, работавших с сетью. Причем часть из них уже отказались от сотрудничества.

О массовой вспышке отравлений екатеринбуржцев после посещения точек «Жизньмарта» стало известно 22 мая. Вирусы сальмонеллы, норовируса и ротавируса, по данным Роспотребнадзора, выявлены у 18 горожан. Владелец сети Иван Зайченко пообещал горожанам выплатить по миллиону рублей, и многие жители стали специально пытаться подхватить инфекции, облизывая яйца. Полная информацию о случившемся — в отдельном сюжете.