30 мая 2024

Авария грузовиков на ЕКАД парализовала движение. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Росавтодор на участке трассы М-5 включил спецосвещение и дополнительную подсветку на трех светофорах. Упрдор Южный Урал. Челябинск, светофор, автотрасса, трасса, фура, грузовик, дальнобойщик, м5, большегруз, автотранспорт, путь, ночь, дорога, м-5, челябинск-екатеринбург, автодорога, екатеринбург-челябинск
К месту аварии прибыли медики Фото:

На Екатеринбургской кольцевой автодороге (ЕКАД) в районе горы Лиственной собралась огромная пробка из-за аварии двух большегрузов. Об этом рассказал очевидец происшествия.

«На ЕКАД в районе Лиственной столкнулись два грузовика. На место происшествия приехала скорая. Собирается пробка», — передает telegram-канал «Инцидент Екатеринбург» слова очевидца. Информация о пострадавших не уточняется.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в Госавтоинспекцию. Там пояснили, что авария произошла на 25 километре трассы, сейчас там проводится проверка. По предварительным данным водитель грузовика МАН уснул за рулем и столкнулся с впереди идущим большегрузом. «В результате ДТП водитель автомобиля получил травмы различной степени тяжести, медики оказывают пострадавшему необходимую помощь», пояснили в ведомстве, добавив, что на месте аварии организовано реверсивное движение.

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На Екатеринбургской кольцевой автодороге (ЕКАД) в районе горы Лиственной собралась огромная пробка из-за аварии двух большегрузов. Об этом рассказал очевидец происшествия. «На ЕКАД в районе Лиственной столкнулись два грузовика. На место происшествия приехала скорая. Собирается пробка», — передает telegram-канал «Инцидент Екатеринбург» слова очевидца. Информация о пострадавших не уточняется. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в Госавтоинспекцию. Там пояснили, что авария произошла на 25 километре трассы, сейчас там проводится проверка. По предварительным данным водитель грузовика МАН уснул за рулем и столкнулся с впереди идущим большегрузом. «В результате ДТП водитель автомобиля получил травмы различной степени тяжести, медики оказывают пострадавшему необходимую помощь», пояснили в ведомстве, добавив, что на месте аварии организовано реверсивное движение.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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