На Екатеринбургской кольцевой автодороге (ЕКАД) в районе горы Лиственной собралась огромная пробка из-за аварии двух большегрузов. Об этом рассказал очевидец происшествия.
«На ЕКАД в районе Лиственной столкнулись два грузовика. На место происшествия приехала скорая. Собирается пробка», — передает telegram-канал «Инцидент Екатеринбург» слова очевидца. Информация о пострадавших не уточняется.
Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в Госавтоинспекцию. Там пояснили, что авария произошла на 25 километре трассы, сейчас там проводится проверка. По предварительным данным водитель грузовика МАН уснул за рулем и столкнулся с впереди идущим большегрузом. «В результате ДТП водитель автомобиля получил травмы различной степени тяжести, медики оказывают пострадавшему необходимую помощь», пояснили в ведомстве, добавив, что на месте аварии организовано реверсивное движение.
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