Авария грузовиков на ЕКАД парализовала движение. Фото

31 мая 2024 в 09:50 Размер текста - 17 +

К месту аварии прибыли медики Фото: Вадим Ахметов © URA.RU На Екатеринбургской кольцевой автодороге (ЕКАД) в районе горы Лиственной собралась огромная пробка из-за аварии двух большегрузов. Об этом рассказал очевидец происшествия. «На ЕКАД в районе Лиственной столкнулись два грузовика. На место происшествия приехала скорая. Собирается пробка», — передает telegram-канал «Инцидент Екатеринбург» слова очевидца. Информация о пострадавших не уточняется. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в Госавтоинспекцию. Там пояснили, что авария произошла на 25 километре трассы, сейчас там проводится проверка. По предварительным данным водитель грузовика МАН уснул за рулем и столкнулся с впереди идущим большегрузом. «В результате ДТП водитель автомобиля получил травмы различной степени тяжести, медики оказывают пострадавшему необходимую помощь», пояснили в ведомстве, добавив, что на месте аварии организовано реверсивное движение. telegram-канал «Инцидент Екатеринбург» Фото: Скрин: «Яндекс Карты» Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

На Екатеринбургской кольцевой автодороге (ЕКАД) в районе горы Лиственной собралась огромная пробка из-за аварии двух большегрузов. Об этом рассказал очевидец происшествия. «На ЕКАД в районе Лиственной столкнулись два грузовика. На место происшествия приехала скорая. Собирается пробка», — передает telegram-канал «Инцидент Екатеринбург» слова очевидца. Информация о пострадавших не уточняется. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в Госавтоинспекцию. Там пояснили, что авария произошла на 25 километре трассы, сейчас там проводится проверка. По предварительным данным водитель грузовика МАН уснул за рулем и столкнулся с впереди идущим большегрузом. «В результате ДТП водитель автомобиля получил травмы различной степени тяжести, медики оказывают пострадавшему необходимую помощь», пояснили в ведомстве, добавив, что на месте аварии организовано реверсивное движение.