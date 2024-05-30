Свердловская филармония вложит 8 млн рублей в старинное здание

Свердловская филармония, которая все не может начать строительство нового здания, решила разобраться с помещением на Карла Либкнехта, 38а. В бывшем деловом клубе 1915-1927 годов постройки планируют провести ремонт стоимостью около 8,3 млн рублей. Информация об этом появилась на портале госзакупок.
Судя по смете, подрядчику предстоит заняться лестничной клеткой и вестибюлем, там проведут реставрацию, воссоздадут штукатурную отделку, лепнину и фасады. Работы должны начаться не раньше 1 июля и закончиться к 10 сентября, при проведении ремонта допускаются ночные смены.
Ранее ходили разговоры о том, что у филармонии появится новое здание с концертным залом на 2300 мест за 17 млрд рублей. Проект должен был появиться к 2023 году — к 300-летию Екатеринбурга. Но из-за отсутствия денег срок несколько раз переносились.
В 2022 году появилась новая проблема — после начала СВО из России ушло британское архитектурное бюро Zaha Hadid Architects, которое должно было проектировать здание филармонии. Областные власти утверждали, что проект будет закончен, но признавали, что времена для этого «сложные».
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