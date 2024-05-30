Екатеринбуржцы выступили против строительства высотки на месте дома Ельцина. Фото

31 мая 2024 в 14:09 Размер текста - 17 +

Строительная технгика заехала на площадку 2 мая Фото: Илья Московец © URA.RU Жители Ботанического микрорайона Екатеринбурга снова протестуют против строительства высотки на месте дома по улице 8 Марта 179В, о котором раздумывает компания «Брусника». В сообществе в соцсети «ВКонтакте» горожане опубликовали фотографии плакатов, в которых призвали чиновников дать застройщику другую площадку. «Стройте город в ширину, а не в высоту! Дети — наше будущее! Где школы и кружки?» — написано на плакатах, которые наклеили на строительный забор вокруг предполагаемой стройки. Позднее днем плакаты сняли представители «Тетрис инжиниринг», они пообещали жителям убрать забор. В пресс-службе «Брусники» корреспонденту заявили, что участок компании не принадлежит. «У нас по-прежнему нет прав на землю или строительство объекта на данном участке. В прошлом году мы рассматривали возможность строительства на этом участке, но никаких решений по этому поводу не принято», — прокомментировали там. ООО «Тетрис инжиниринг», которая сносила дом, пока не приняли окончательного решения, что будут делать с площадкой. Директор компании Виктор Хамицевич ранее рассказывал агентству, что все разрешения получены и соответствуют нормам. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу мэрии. Ответ ожидается. В доме, о котором идет речь, Ельцины жили в 1960—1963 годах. Двухкомнатную квартиру Борис Ельцин получил после назначения главным инженером строительного управления №13 треста «Южгорстрой». Протестные плакаты жителей Ботаники на строительном заборе Сообщество ВКонтакте «Район Ботаника — Екатеринбург» Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Жители Ботанического микрорайона Екатеринбурга снова протестуют против строительства высотки на месте дома по улице 8 Марта 179В, о котором раздумывает компания «Брусника». В сообществе в соцсети «ВКонтакте» горожане опубликовали фотографии плакатов, в которых призвали чиновников дать застройщику другую площадку. «Стройте город в ширину, а не в высоту! Дети — наше будущее! Где школы и кружки?» — написано на плакатах, которые наклеили на строительный забор вокруг предполагаемой стройки. Позднее днем плакаты сняли представители «Тетрис инжиниринг», они пообещали жителям убрать забор. В пресс-службе «Брусники» корреспонденту заявили, что участок компании не принадлежит. «У нас по-прежнему нет прав на землю или строительство объекта на данном участке. В прошлом году мы рассматривали возможность строительства на этом участке, но никаких решений по этому поводу не принято», — прокомментировали там. ООО «Тетрис инжиниринг», которая сносила дом, пока не приняли окончательного решения, что будут делать с площадкой. Директор компании Виктор Хамицевич ранее рассказывал агентству, что все разрешения получены и соответствуют нормам. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу мэрии. Ответ ожидается. В доме, о котором идет речь, Ельцины жили в 1960—1963 годах. Двухкомнатную квартиру Борис Ельцин получил после назначения главным инженером строительного управления №13 треста «Южгорстрой».