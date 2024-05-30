Жители Ботанического микрорайона Екатеринбурга снова протестуют против строительства высотки на месте дома по улице 8 Марта 179В, о котором раздумывает компания «Брусника». В сообществе в соцсети «ВКонтакте» горожане опубликовали фотографии плакатов, в которых призвали чиновников дать застройщику другую площадку.
«Стройте город в ширину, а не в высоту! Дети — наше будущее! Где школы и кружки?» — написано на плакатах, которые наклеили на строительный забор вокруг предполагаемой стройки. Позднее днем плакаты сняли представители «Тетрис инжиниринг», они пообещали жителям убрать забор. В пресс-службе «Брусники» корреспонденту заявили, что участок компании не принадлежит. «У нас по-прежнему нет прав на землю или строительство объекта на данном участке. В прошлом году мы рассматривали возможность строительства на этом участке, но никаких решений по этому поводу не принято», — прокомментировали там.
ООО «Тетрис инжиниринг», которая сносила дом, пока не приняли окончательного решения, что будут делать с площадкой. Директор компании Виктор Хамицевич ранее рассказывал агентству, что все разрешения получены и соответствуют нормам. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу мэрии. Ответ ожидается.
В доме, о котором идет речь, Ельцины жили в 1960—1963 годах. Двухкомнатную квартиру Борис Ельцин получил после назначения главным инженером строительного управления №13 треста «Южгорстрой».
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