Пермский тракт встал в многокилометровую пробку

31 мая 2024 в 13:41 Размер текста - 17 +

Дорожники предложили объехать участок с затором Фото: Владимир Жабриков © URA.RU На трассе между Екатеринбургом и Пермью образовалась 7-километровая пробка из-за дорожных работ. Об этом рассказали в пресс-службе ФКУ «Уралуправтодор». «Внимание! На автодороге Р-242 с 319 по 326 километры затруднено движение в направлении Перми в связи с большим транспортным потоком и производством дорожных работ», — следует из сообщения. Дорожники призвали автомобилистов планировать маршрут заранее. Участок можно объехать через дорогу Первоуральск — поселок Билимбай — село Первомайское — со съездом на 326 километр и возвращением на 289 километр трассы. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

На трассе между Екатеринбургом и Пермью образовалась 7-километровая пробка из-за дорожных работ. Об этом рассказали в пресс-службе ФКУ «Уралуправтодор». «Внимание! На автодороге Р-242 с 319 по 326 километры затруднено движение в направлении Перми в связи с большим транспортным потоком и производством дорожных работ», — следует из сообщения. Дорожники призвали автомобилистов планировать маршрут заранее. Участок можно объехать через дорогу Первоуральск — поселок Билимбай — село Первомайское — со съездом на 326 километр и возвращением на 289 километр трассы.