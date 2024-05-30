Пермский тракт встал в многокилометровую пробку

Дорожники предложили объехать участок с затором
На трассе между Екатеринбургом и Пермью образовалась 7-километровая пробка из-за дорожных работ. Об этом рассказали в пресс-службе ФКУ «Уралуправтодор».
«Внимание! На автодороге Р-242 с 319 по 326 километры затруднено движение в направлении Перми в связи с большим транспортным потоком и производством дорожных работ», — следует из сообщения.
Дорожники призвали автомобилистов планировать маршрут заранее. Участок можно объехать через дорогу Первоуральск — поселок Билимбай — село Первомайское — со съездом на 326 километр и возвращением на 289 километр трассы.
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