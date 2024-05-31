Суд отказался возвращать на работу опального свердловского главврача

Главврач Центральной медико-санитарной части №31 (ЦМСЧ) в Новоуральске (Свердловская область) Гарик Хачатрян не смог оспорить отстранение от работы. Свердловский областной суд поддержал решение Новоуральского городского суда (первая инстанция), отклонив жалобу специалиста. Об этом URA.RU сообщили в облсуде.
Хачатрян стал фигурантом уголовного дела весной. Предположительно, под преследование он попал из-за траты бюджетных средств на проживание в гостинице. Речь, по данным URA.RU, может идти о сумме в миллион рублей. О временном отстранении от должности просили следователи. «Сегодня областной суд, заслушав доводы сторон, оставил решение без изменений», — сообщили в инстанции.
Хачатряну вменяют ст. 285.1 УК РФ (нецелевое расходование бюджетных средств). Под подозрения силовиков он попал 28 марта. Тогда оперативники пришли в медсанчасть с обысками. Они производили выемку документов из бухгалтерии. В СУ СК по Свердловской области не комментируют тему.
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