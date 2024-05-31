Куда поехать в Свердловской области на выходные: порог Ревун и Смолинская пещера

31 мая 2024 в 18:08 Размер текста - 17 +

Уникальность Ревуна в том, что он находится рядом с поселением, но при этом выглядит «диким» Фото: Екатерина Крылова © URA.RU В первые дни лета свердловчан ждет отличная погода — до +24 градусов днем и без дождей — идеальное время, чтобы начать путешествовать по региону. Делать это можно как на личной машине, так и на электричке. URA.RU предлагает один из возможных маршрутов, который поможет увидеть всю мощь Урала и провести выходные на свежем воздухе. Достопримечательности В Каменском районе есть два уникальных места, которые позволят познакомиться поближе с уральской природой и для этого не нужна особая подготовка. Первая точка — порог Ревун, где снимали фильм «Географ глобус пропил» по книге Алексея Иванова. Ревун — это та же река Исеть, но не такая, какой ее привыкли видеть екатеринбуржцы — из-за скал и огромных камней вода здесь бурная, что и привлекает сюда людей на сплавы. Окружают порог мощные скалы, на которые смогут забраться люди без туристической подготовки. Бывалые туристы говорят, что лучше избегать поездок в майские праздники и 12 июня — в эти дни людей здесь особенно много. Помимо шумной реки и скал с одного из склонов открывается вид на старую картонную фабрику, которая после банкротства в 2000 году работать перестала. Примерно в 20 минутах ходьбы от порога есть Смолинская пещера, где некогда жило множество летучих мышей, но из-за потока туристов их популяция сократилась. Также в книге «Приходы и церкви Екатеринбургской Епархии» 1902 года упоминается, что в пещере когда-то жили монахи-старообрядцы. В окрестностях Ревуна есть Шамейская гора с подвесным мостом. От деревни Бекленищева до моста можно дойти пешком примерно за 20 минут по тропинке, идущей вдоль Исети, — в сторону деревни Перебор. Как добраться На автобусе по маршруту Екатеринбург — Каменск-Уральский, сойти в селе Покровское. Оттуда можно заказать такси до деревни Бекленищева или поймать попутку — местные жители охотно помогают туристами. Билет обойдется в примерно в 300 рублей, время в пути — 1 час 37 минут, на машине до Ревуна — еще 13 минут. На электричке из Екатеринбурга следует ехать до станции Перебор или 78 км, там также можно поймать машину. В пути придется провести чуть меньше двух часов, цена билета — от 155 рублей. На личной машине нужно ехать в сторону Покровского, оттуда свернуть к Бекленищева (мост через Исеть переезжать не надо) и ориентироваться на магазин продуктов, оттуда повернуть налево, а далее прямо, пока дорога не кончится. Где поесть Поесть можно в кафе «Елена», Wow kebab и «Пельменная» в Покровском или там же купить себе перекус в «Монетке», «Пятерочке» или «Красном и белом». В Бекленищева есть только небольшой магазинчик. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В первые дни лета свердловчан ждет отличная погода — до +24 градусов днем и без дождей — идеальное время, чтобы начать путешествовать по региону. Делать это можно как на личной машине, так и на электричке. URA.RU предлагает один из возможных маршрутов, который поможет увидеть всю мощь Урала и провести выходные на свежем воздухе. В Каменском районе есть два уникальных места, которые позволят познакомиться поближе с уральской природой и для этого не нужна особая подготовка. Первая точка — порог Ревун, где снимали фильм «Географ глобус пропил» по книге Алексея Иванова. Ревун — это та же река Исеть, но не такая, какой ее привыкли видеть екатеринбуржцы — из-за скал и огромных камней вода здесь бурная, что и привлекает сюда людей на сплавы. Окружают порог мощные скалы, на которые смогут забраться люди без туристической подготовки. Бывалые туристы говорят, что лучше избегать поездок в майские праздники и 12 июня — в эти дни людей здесь особенно много. Помимо шумной реки и скал с одного из склонов открывается вид на старую картонную фабрику, которая после банкротства в 2000 году работать перестала. Примерно в 20 минутах ходьбы от порога есть Смолинская пещера, где некогда жило множество летучих мышей, но из-за потока туристов их популяция сократилась. Также в книге «Приходы и церкви Екатеринбургской Епархии» 1902 года упоминается, что в пещере когда-то жили монахи-старообрядцы. В окрестностях Ревуна есть Шамейская гора с подвесным мостом. От деревни Бекленищева до моста можно дойти пешком примерно за 20 минут по тропинке, идущей вдоль Исети, — в сторону деревни Перебор. На автобусе по маршруту Екатеринбург — Каменск-Уральский, сойти в селе Покровское. Оттуда можно заказать такси до деревни Бекленищева или поймать попутку — местные жители охотно помогают туристами. Билет обойдется в примерно в 300 рублей, время в пути — 1 час 37 минут, на машине до Ревуна — еще 13 минут. На электричке из Екатеринбурга следует ехать до станции Перебор или 78 км, там также можно поймать машину. В пути придется провести чуть меньше двух часов, цена билета — от 155 рублей. На личной машине нужно ехать в сторону Покровского, оттуда свернуть к Бекленищева (мост через Исеть переезжать не надо) и ориентироваться на магазин продуктов, оттуда повернуть налево, а далее прямо, пока дорога не кончится. Поесть можно в кафе «Елена», Wow kebab и «Пельменная» в Покровском или там же купить себе перекус в «Монетке», «Пятерочке» или «Красном и белом». В Бекленищева есть только небольшой магазинчик.