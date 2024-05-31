СДЭК возобновил функцию отслеживания посылок

Сервис доставки СДЭК восстановил функцию отслеживания посылок на сайте. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе компании.
«Просто введите в поле для отслеживания номер почтового отправления. Так вы узнаете, где находится ваша посылка. Если вы не нашли свою посылку, попробуйте, пожалуйста, позднее. Мы все еще подгружаем данные в систему. Возможны задержки в отображении новых посылок и изменении их статусов. На данный момент доступна информация за два месяца», — говорится в сообщении.
Ранее компания СДЭК прекратила работу из-за технического сбоя, возникшего в воскресенье 26 мая. Причиной стала хакерская атака, утверждал глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн.
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