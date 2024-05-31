Челябинский суд рассмотрит иски о массовом нарушении прав железнодорожников УрФО

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Прибытие детей из Донецка. Челябинск, вокзал, поезд, железнодорожный транспорт, ржд, железная дорога
Прокуратура планирует возбудить девять административных дел Фото:

Работающая в Челябинской, Свердловской, Тюменской, Оренбургской областях и Пермском крае «Федеральная пассажирская компания» («ФПК») массово нарушала трудовые права работников. Как сообщили в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры, нарушения установлены в отношении более чем 600 сотрудников.

«В АО „ФПК“ выявлены нарушения, связанные с привлечением работников к работе в выходные и праздничные дни без их согласия и без оплаты. Время отстранения от работы из-за несвоевременного прохождения медосмотров по вине работодателя не оплачивалось, а сверхурочные работы оплачивались не полностью», — отметили в прокуратуре.

Были обнаружены случаи нарушения прав инвалидов второй и третьей групп на сокращенную рабочую неделю. В результате проверки транспортные прокуроры внесли руководству компании шесть представлений. В Советский районный суд Челябинска направлены иски в защиту интересов 20 работников пассажирского вагонного депо Челябинска. Сумма претензий превысила 615 тысяч рублей. Решается вопрос о возбуждении девяти дел об административных правонарушениях.

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Работающая в Челябинской, Свердловской, Тюменской, Оренбургской областях и Пермском крае «Федеральная пассажирская компания» («ФПК») массово нарушала трудовые права работников. Как сообщили в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры, нарушения установлены в отношении более чем 600 сотрудников. «В АО „ФПК“ выявлены нарушения, связанные с привлечением работников к работе в выходные и праздничные дни без их согласия и без оплаты. Время отстранения от работы из-за несвоевременного прохождения медосмотров по вине работодателя не оплачивалось, а сверхурочные работы оплачивались не полностью», — отметили в прокуратуре. Были обнаружены случаи нарушения прав инвалидов второй и третьей групп на сокращенную рабочую неделю. В результате проверки транспортные прокуроры внесли руководству компании шесть представлений. В Советский районный суд Челябинска направлены иски в защиту интересов 20 работников пассажирского вагонного депо Челябинска. Сумма претензий превысила 615 тысяч рублей. Решается вопрос о возбуждении девяти дел об административных правонарушениях.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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