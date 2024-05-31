Челябинский суд рассмотрит иски о массовом нарушении прав железнодорожников УрФО

31 мая 2024 в 13:06 Размер текста - 17 +

Прокуратура планирует возбудить девять административных дел Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Работающая в Челябинской, Свердловской, Тюменской, Оренбургской областях и Пермском крае «Федеральная пассажирская компания» («ФПК») массово нарушала трудовые права работников. Как сообщили в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры, нарушения установлены в отношении более чем 600 сотрудников. «В АО „ФПК“ выявлены нарушения, связанные с привлечением работников к работе в выходные и праздничные дни без их согласия и без оплаты. Время отстранения от работы из-за несвоевременного прохождения медосмотров по вине работодателя не оплачивалось, а сверхурочные работы оплачивались не полностью», — отметили в прокуратуре. Были обнаружены случаи нарушения прав инвалидов второй и третьей групп на сокращенную рабочую неделю. В результате проверки транспортные прокуроры внесли руководству компании шесть представлений. В Советский районный суд Челябинска направлены иски в защиту интересов 20 работников пассажирского вагонного депо Челябинска. Сумма претензий превысила 615 тысяч рублей. Решается вопрос о возбуждении девяти дел об административных правонарушениях. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Работающая в Челябинской, Свердловской, Тюменской, Оренбургской областях и Пермском крае «Федеральная пассажирская компания» («ФПК») массово нарушала трудовые права работников. Как сообщили в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры, нарушения установлены в отношении более чем 600 сотрудников. «В АО „ФПК“ выявлены нарушения, связанные с привлечением работников к работе в выходные и праздничные дни без их согласия и без оплаты. Время отстранения от работы из-за несвоевременного прохождения медосмотров по вине работодателя не оплачивалось, а сверхурочные работы оплачивались не полностью», — отметили в прокуратуре. Были обнаружены случаи нарушения прав инвалидов второй и третьей групп на сокращенную рабочую неделю. В результате проверки транспортные прокуроры внесли руководству компании шесть представлений. В Советский районный суд Челябинска направлены иски в защиту интересов 20 работников пассажирского вагонного депо Челябинска. Сумма претензий превысила 615 тысяч рублей. Решается вопрос о возбуждении девяти дел об административных правонарушениях.