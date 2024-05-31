Песков: в Европе идет нагнетание провоенных настроений

В Кремле согласны с тем, что в Европе идет нагнетание провоенных настроений, а Евросоюз вступил в стадию подготовки к конфликту. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время общения с журналистами.
«В Европе идет абсолютное нагнетание провоенных настроений. Сознательно разжигают предвоенную истерику. Все это не может не сказываться негативно на общей обстановке», — заявил Дмитрий Песков, его слова приводит корреспондент URA.RU.
Песков также согласился с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. Тот заявил, что Европа вступила в промежуточный этап подготовки к войне с Россией.
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