Франция отказалась звать РФ на юбилей высадки союзников в Нормандии в пользу Зеленского

Reuters: Франция не пригласит РФ на 80-летие высадки союзников в Нормандии

Памятные мероприятия пройдут с 6 по 8 июня Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Франция не планирует приглашать Россию на мероприятия, посвященные 80-летию высадки союзников в Нормандии. Об этом сообщает агентство Reuters, ссылаясь на источники в дипломатических кругах.

Памятные мероприятия пройдут с 6 по 8 июня в Нормандии и Бретани, где в июне 1944 года произошла высадка союзных войск. В церемонии на пляже Омаха 6 июня ожидается участие 25 глав государств и правительств, включая президента США Джо Байдена и короля Великобритании Карла III, а также украинского лидера Владимира Зеленского.

Ранее радиостанция Europe 1 сообщала о возможности приглашения России. Однако подтверждения этой информации в посольстве России во Франции или в МИД РФ получено не было.