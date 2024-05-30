Франция отказалась звать РФ на юбилей высадки союзников в Нормандии в пользу Зеленского

Reuters: Франция не пригласит РФ на 80-летие высадки союзников в Нормандии
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Прогулка по Нормандии. Франция, пляж, место высадки союзников во время второй мировой войны в городе аснель
Памятные мероприятия пройдут с 6 по 8 июня Фото:

Франция не планирует приглашать Россию на мероприятия, посвященные 80-летию высадки союзников в Нормандии. Об этом сообщает агентство Reuters, ссылаясь на источники в дипломатических кругах.

Памятные мероприятия пройдут с 6 по 8 июня в Нормандии и Бретани, где в июне 1944 года произошла высадка союзных войск. В церемонии на пляже Омаха 6 июня ожидается участие 25 глав государств и правительств, включая президента США Джо Байдена и короля Великобритании Карла III, а также украинского лидера Владимира Зеленского.

Ранее радиостанция Europe 1 сообщала о возможности приглашения России. Однако подтверждения этой информации в посольстве России во Франции или в МИД РФ получено не было.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Франция не планирует приглашать Россию на мероприятия, посвященные 80-летию высадки союзников в Нормандии. Об этом сообщает агентство Reuters, ссылаясь на источники в дипломатических кругах. Памятные мероприятия пройдут с 6 по 8 июня в Нормандии и Бретани, где в июне 1944 года произошла высадка союзных войск. В церемонии на пляже Омаха 6 июня ожидается участие 25 глав государств и правительств, включая президента США Джо Байдена и короля Великобритании Карла III, а также украинского лидера Владимира Зеленского. Ранее радиостанция Europe 1 сообщала о возможности приглашения России. Однако подтверждения этой информации в посольстве России во Франции или в МИД РФ получено не было.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...