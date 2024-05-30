Франция отказалась звать РФ на юбилей высадки союзников в Нормандии в пользу Зеленского

Франция не планирует приглашать Россию на мероприятия, посвященные 80-летию высадки союзников в Нормандии. Об этом сообщает агентство Reuters, ссылаясь на источники в дипломатических кругах.
Памятные мероприятия пройдут с 6 по 8 июня в Нормандии и Бретани, где в июне 1944 года произошла высадка союзных войск. В церемонии на пляже Омаха 6 июня ожидается участие 25 глав государств и правительств, включая президента США Джо Байдена и короля Великобритании Карла III, а также украинского лидера Владимира Зеленского.
Ранее радиостанция Europe 1 сообщала о возможности приглашения России. Однако подтверждения этой информации в посольстве России во Франции или в МИД РФ получено не было.
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