Налоговую систему сбалансируют к общей пользе

Колонка старшего научного сотрудника ИПЭИ Президентской Академии Владимира Громова

29 мая 2024 в 21:02 Размер текста - 17 +

Стратегию Минфина по корректировке налоговой системы URA.RU объяснили в Президентской Академии Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU Минфин представил свой вариант изменений в законодательство о налогах — сегодня, 29 мая, его уже одобрила Комиссия по законопроектной деятельности Правительства Российской Федерации. Проект документа содержит целый ряд инициатив по созданию справедливой и стимулирующей фискальной системы с сохранением при этом бюджетной эффективности и сбалансированности. Достижение баланса между этими ориентирами является довольно сложной задачей для правительства любой страны. Прежде всего, конечно, стоит сказать о налогообложении доходов физических лиц. Новая прогрессивная шкала ставок будет включать уже четыре налоговых ставки, причем для ставки 15% порог доходов снизится с 5 млн до 2,4 млн рублей. Соответственно, доходы, которые сегодня облагаются по ставке 15%, подпадут под следующие ставки: 18% при доходах до 20 млн рублей., 20% — до 50 млн рублей. К более высоким доходам будет применяться ставка в размере 22%. Разумеется, речь не идет о налогообложении всей суммы дохода по какой-либо одной ставке. В пределах установленной суммы налогоплательщик заплатит НДФЛ по обычной ставке, под действие повышенного налогообложения попадет только часть дохода, превышающая 2,4 млн рублей. К каждой части превышения в зависимости от его общей величины будет применяться своя ставка. Тяжесть самых высоких ставок НДФЛ ляжет на сверхвысокие доходы. Поступления в бюджет РФ будут направлены на развитие современных цифровых решений в области медицины Фото: Владимир Андреев © URA.RU Порог основной ставки НДФЛ — 2,4 млн рублей — выбран не случайно. Он соответствует ежемесячной заработной плане в размере 200 тыс. рублей и, как можно заметить, верхнему порогу годового дохода самозанятых граждан. Как таковой он значительно выше средней заработной платы по стране (74,9 тыс. рублей в среднем за 2023 год) и позволяет избежать роста налоговой нагрузки на средний класс, в том числе для ИТ-специалистов. Заметим, что, по данным Росстата, заработную плату в размере 200 тыс. руб. и выше получает около 3% трудоспособного населения, или 1,1 млн человек. Это значит, что новая шкала ставок не коснется большинства граждан страны. Новость по теме Глава Минфина объяснил решение о повышении НДФЛ. Видео Обращает на себя внимание отсутствие в прогрессивной шкале пониженной налоговой ставки. Однако это не значит, что в ней не заложено снижение налоговой нагрузки. Дело в том, что, придерживаясь, как и прежде, принципа первоочередной поддержки семей с детьми, Минфин планирует снижать не номинальную, а эффективную налоговую ставку, которая в прогрессивной шкале никогда не фигурирует. Эффективная налоговая ставка определяет тот фактический уровень изъятий, который формируется после применения всех налоговых преференций. И именно через них будет проводиться налоговая поддержка семей. Помимо давно назревшего увеличения налоговых вычетов на детей семьи, в которых доход на члена семьи не превышает прожиточного минимума, увеличенного в 1,5 раза, и при этом есть два ребенка, смогут получать частичную компенсацию НДФЛ за счет выплаты по итогам года (НДФЛ для них фактически составит 6%). Пояснение от редакции на основе информации Минфина: В условиях 2025 года это 319194 рубля в год на человека; так, у семьи из четырех человек, где двое детей, общий доход в год должен быть не более 1,3 млн рублей. То есть, исходя из прожиточного минимума 2025 года — налоговая выплата может быть предоставлена родителям с месячным доходом до 53,000 рублей, если они оба работают. Или не более 106,000 рублей — если работает только один. Иначе говоря, если в 2025 зарплата каждого из родителей 35 тыс. руб., то в российской семье с 2-мя детьми экономия от применения налогового вычета составит 13,1 тыс. руб. (6,552 рубля на каждого), а налоговая выплата — 51,7 тыс. руб. (25 872 рубля каждому). Таким образом, суммарная годовая поддержка семьи составит 64,8 тыс. рублей. Если же в семье с аналогичной зарплатой у родителей будет 3 ребенка, то совокупная годовая поддержка составит уже 74 тыс. руб. Таким образом, чем больше детей рождается в семье, тем больше становится совокупная поддержка от государства. Новость по теме Для россиян, дробящих бизнес, проведут налоговую амнистию Почему именно такой порядок выбран? С одной стороны, чтобы сконцентрировать поддержку там, где она более всего нужна. С другой стороны, снижая налоговую нагрузку при рождении детей, государство просто не может заранее знать, в каких семьях появится ребенок или несколько детей, какой будет там среднедушевой доход и кто сможет в итоге претендовать на снижение налоговой нагрузки. Поэтому право на поддержку, фактически на скидку с налога, будет реализовываться уже после оценки нуждаемости налогоплательщиков в этой поддержке. В отношении отдельных видов дохода прогрессивная шкала изменится лишь частично: с дивидендов, с процентных доходов по депозитам, при продаже жилья предел изъятий будет зафиксирован на уровне 15%, чтобы поддержать инвестиционную деятельность и не затормозить рынок жилья. Доходы участников СВО в виде денежного довольствия и иных дополнительных денежных выплат в связи с участием в ней не попадают под повышение НДФЛ, для них сохранится прежний порядок налогообложения. Глава Минфина Антон Силуанов и губернатор Курганской области Вадим Шумков в феврале обсудили реализацию новых нацпроектов на территории Курганской области Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Довольно важными будут изменения в области корпоративного налогообложения. Впервые с 2009 года предлагается скорректировать основную ставку налога на прибыль. Вместо 20% организации будут отдавать в бюджет 25% своей прибыли. Это выше, чем до 2009 г., когда ставка составляла 24%, но обусловлено модификацией налоговой системы, которую она прошла за 15 лет. В ней появилось очень много льготных налоговых режимов для инвесторов, инвестиционные стимулы представлены и в рамках общего налогового режима. Существенно снижая налоговую нагрузку по территориям и отраслям в целях управления инвестиционными потоками и выравнивания асимметрии в региональном развитии, государство стремится сбалансировать стимулирующие механизмы, активно используемые для поддержки экономического роста страны, отраслей и регионов, увеличением налоговой ставки. В этих направлениях налоговой политики выражается принятая модель налогообложения организаций: при значительном количестве налоговых стимулов для инвесторов устанавливается более высокая налоговая ставка для тех, кто инвестором не является. Увеличение ставки налога на прибыль также обусловлено сужением сегмента экономики, который останется на общем налоговом режиме. Речь идет о существенном расширении порогов доступа к упрощенной системе налогообложения, фактически определяющей налоговые условия деятельности большинства российских организаций. Предлагается поднять предельное значение выручки, при котором можно применять «упрощенку», с 200 млн рублей (265,8 млн рублей с учетом индексации в 2024 году) до 450 млн рублей. Тем самым будет поддержан не столько даже малый бизнес, сколько предпринимательский сектор в целом. Новость по теме Куда пойдут деньги после корректировки налоговой системы РФ С расширением сферы преференциального налогообложения государству необходимо поддерживать стабильными налоговые поступления, четко фиксируя приоритеты налоговой политики. Преференции в первую очередь получают инвесторы, компании, которые готовы реинвестировать прибыль, и малый бизнес. По сути, государство показывает, что ожидает от бизнеса большей инвестиционной активности, а от населения — предпринимательской инициативы, которые сейчас наиболее востребованы. Предполагается, что организации, не являющиеся субъектами малого бизнеса (то есть, не нуждающиеся в поддержке государства), но и не вовлеченные в инвестиционную деятельность, смогут платить налог на прибыль по более высокой ставке без ущерба для своего финансового положения. Кроме того, новая ставка будет своего рода фильтром эффективности: для поддержания рентабельности компаниям будет необходимо оптимизировать бизнес-процессы. Что касается собственно «упрощенки», то здесь главным изменением является отмена освобождения от уплаты НДС. Но вряд ли данную инициативу стоит рассматривать как ухудшение налоговых условий. Во-первых, широко известна проблема снижения конкурентоспособности бизнеса, сделки с которым не дают контрагентам права на вычет НДС. Во-вторых, внедрение стандартного порядка налогообложения охватит только предприятия с выручкой от 60 млн рублей: подавляющее большинство тех, кто применяет УСН, получают более низкие доходы. В-третьих, снизятся стимулы использовать УСН в схемах дробления бизнеса. Это значит, что фискального давления на малый бизнес не будет, но конкуренция сможет стать более справедливой. Новацией станут особые ставки НДС без права на вычет. Они будут снижены до 5 — 7% в зависимости от величины дохода и станут компромиссным решением для компаний, не готовых платить НДС по основной ставке, а также работающих с поставщиками, которые сами освобождены от НДС (в сделках с ними вычет и так недоступен). Важно при этом, что Минфин отказался от роста ставки НДС, чтобы не разгонять инфляцию. Новость по теме Путин подписал закон об изменении налоговой системы Можно отметить, что Минфин сегодня решает комплексную, объемную задачу, в которой объединены цели формирования резервов экономического роста и финансирования национальных проектов, налоговой поддержки малого бизнеса и инвесторов, более справедливого распределения налоговой нагрузки среди населения. В достижении этих целей простых решений быть не может. Из них должен сложиться сбалансированный механизм, способный эффективно решать стоящие перед страной задачи и успешно отвечать на возникающие вызовы. По мере принятия решений будет формироваться новый облик налоговой системы, который, тем не менее, станет развитием ранее выработанных приоритетов. Для того, чтобы достичь в этом направлении наилучших результатов, важно не торопиться с принятием всех изменений сразу (изменения вступят в силу только с 2025 года). Также нужно скрупулезно собирать информацию и делать выводы о том, как заработает тот или иной механизм, прежде всего для того, чтобы адаптировать к ним практику налогового администрирования и своевременно пресекать попытки ухода от налогообложения, если таковые возникнут. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Минфин представил свой вариант изменений в законодательство о налогах — сегодня, 29 мая, его уже одобрила Комиссия по законопроектной деятельности Правительства Российской Федерации. Проект документа содержит целый ряд инициатив по созданию справедливой и стимулирующей фискальной системы с сохранением при этом бюджетной эффективности и сбалансированности. Достижение баланса между этими ориентирами является довольно сложной задачей для правительства любой страны. Прежде всего, конечно, стоит сказать о налогообложении доходов физических лиц. Новая прогрессивная шкала ставок будет включать уже четыре налоговых ставки, причем для ставки 15% порог доходов снизится с 5 млн до 2,4 млн рублей. Соответственно, доходы, которые сегодня облагаются по ставке 15%, подпадут под следующие ставки: 18% при доходах до 20 млн рублей., 20% — до 50 млн рублей. К более высоким доходам будет применяться ставка в размере 22%. Разумеется, речь не идет о налогообложении всей суммы дохода по какой-либо одной ставке. Порог основной ставки НДФЛ — 2,4 млн рублей — выбран не случайно. Он соответствует ежемесячной заработной плане в размере 200 тыс. рублей и, как можно заметить, верхнему порогу годового дохода самозанятых граждан. Как таковой он значительно выше средней заработной платы по стране (74,9 тыс. рублей в среднем за 2023 год) и позволяет избежать роста налоговой нагрузки на средний класс, в том числе для ИТ-специалистов. Заметим, что, по данным Росстата, заработную плату в размере 200 тыс. руб. и выше получает около 3% трудоспособного населения, или 1,1 млн человек. Это значит, что новая шкала ставок не коснется большинства граждан страны. Обращает на себя внимание отсутствие в прогрессивной шкале пониженной налоговой ставки. Однако это не значит, что в ней не заложено снижение налоговой нагрузки. Дело в том, что, придерживаясь, как и прежде, принципа первоочередной поддержки семей с детьми, Минфин планирует снижать не номинальную, а эффективную налоговую ставку, которая в прогрессивной шкале никогда не фигурирует. Эффективная налоговая ставка определяет тот фактический уровень изъятий, который формируется после применения всех налоговых преференций. И именно через них будет проводиться налоговая поддержка семей. Помимо давно назревшего увеличения налоговых вычетов на детей семьи, в которых доход на члена семьи не превышает прожиточного минимума, увеличенного в 1,5 раза, и при этом есть два ребенка, смогут получать частичную компенсацию НДФЛ за счет выплаты по итогам года (НДФЛ для них фактически составит 6%). Пояснение от редакции на основе информации Минфина: В условиях 2025 года это 319194 рубля в год на человека; так, у семьи из четырех человек, где двое детей, общий доход в год должен быть не более 1,3 млн рублей. То есть, исходя из прожиточного минимума 2025 года — налоговая выплата может быть предоставлена родителям с месячным доходом до 53,000 рублей, если они оба работают. Или не более 106,000 рублей — если работает только один. Иначе говоря, если в 2025 зарплата каждого из родителей 35 тыс. руб., то в российской семье с 2-мя детьми экономия от применения налогового вычета составит 13,1 тыс. руб. (6,552 рубля на каждого), а налоговая выплата — 51,7 тыс. руб. (25 872 рубля каждому). Таким образом, суммарная годовая поддержка семьи составит 64,8 тыс. рублей. Если же в семье с аналогичной зарплатой у родителей будет 3 ребенка, то совокупная годовая поддержка составит уже 74 тыс. руб. Таким образом, чем больше детей рождается в семье, тем больше становится совокупная поддержка от государства. Почему именно такой порядок выбран? С одной стороны, чтобы сконцентрировать поддержку там, где она более всего нужна. С другой стороны, снижая налоговую нагрузку при рождении детей, государство просто не может заранее знать, в каких семьях появится ребенок или несколько детей, какой будет там среднедушевой доход и кто сможет в итоге претендовать на снижение налоговой нагрузки. Поэтому право на поддержку, фактически на скидку с налога, будет реализовываться уже после оценки нуждаемости налогоплательщиков в этой поддержке. Довольно важными будут изменения в области корпоративного налогообложения. Впервые с 2009 года предлагается скорректировать основную ставку налога на прибыль. Вместо 20% организации будут отдавать в бюджет 25% своей прибыли. Это выше, чем до 2009 г., когда ставка составляла 24%, но обусловлено модификацией налоговой системы, которую она прошла за 15 лет. В ней появилось очень много льготных налоговых режимов для инвесторов, инвестиционные стимулы представлены и в рамках общего налогового режима. Существенно снижая налоговую нагрузку по территориям и отраслям в целях управления инвестиционными потоками и выравнивания асимметрии в региональном развитии, государство стремится сбалансировать стимулирующие механизмы, активно используемые для поддержки экономического роста страны, отраслей и регионов, увеличением налоговой ставки. В этих направлениях налоговой политики выражается принятая модель налогообложения организаций: при значительном количестве налоговых стимулов для инвесторов устанавливается более высокая налоговая ставка для тех, кто инвестором не является. Увеличение ставки налога на прибыль также обусловлено сужением сегмента экономики, который останется на общем налоговом режиме. Речь идет о существенном расширении порогов доступа к упрощенной системе налогообложения, фактически определяющей налоговые условия деятельности большинства российских организаций. Предлагается поднять предельное значение выручки, при котором можно применять «упрощенку», с 200 млн рублей (265,8 млн рублей с учетом индексации в 2024 году) до 450 млн рублей. Тем самым будет поддержан не столько даже малый бизнес, сколько предпринимательский сектор в целом. С расширением сферы преференциального налогообложения государству необходимо поддерживать стабильными налоговые поступления, четко фиксируя приоритеты налоговой политики. Преференции в первую очередь получают инвесторы, компании, которые готовы реинвестировать прибыль, и малый бизнес. По сути, государство показывает, что ожидает от бизнеса большей инвестиционной активности, а от населения — предпринимательской инициативы, которые сейчас наиболее востребованы. Предполагается, что организации, не являющиеся субъектами малого бизнеса (то есть, не нуждающиеся в поддержке государства), но и не вовлеченные в инвестиционную деятельность, смогут платить налог на прибыль по более высокой ставке без ущерба для своего финансового положения. Кроме того, новая ставка будет своего рода фильтром эффективности: для поддержания рентабельности компаниям будет необходимо оптимизировать бизнес-процессы. Что касается собственно «упрощенки», то здесь главным изменением является отмена освобождения от уплаты НДС. Но вряд ли данную инициативу стоит рассматривать как ухудшение налоговых условий. Во-первых, широко известна проблема снижения конкурентоспособности бизнеса, сделки с которым не дают контрагентам права на вычет НДС. Во-вторых, внедрение стандартного порядка налогообложения охватит только предприятия с выручкой от 60 млн рублей: подавляющее большинство тех, кто применяет УСН, получают более низкие доходы. В-третьих, снизятся стимулы использовать УСН в схемах дробления бизнеса. Можно отметить, что Минфин сегодня решает комплексную, объемную задачу, в которой объединены цели формирования резервов экономического роста и финансирования национальных проектов, налоговой поддержки малого бизнеса и инвесторов, более справедливого распределения налоговой нагрузки среди населения. В достижении этих целей простых решений быть не может. Из них должен сложиться сбалансированный механизм, способный эффективно решать стоящие перед страной задачи и успешно отвечать на возникающие вызовы. По мере принятия решений будет формироваться новый облик налоговой системы, который, тем не менее, станет развитием ранее выработанных приоритетов. Для того, чтобы достичь в этом направлении наилучших результатов, важно не торопиться с принятием всех изменений сразу (изменения вступят в силу только с 2025 года). Также нужно скрупулезно собирать информацию и делать выводы о том, как заработает тот или иной механизм, прежде всего для того, чтобы адаптировать к ним практику налогового администрирования и своевременно пресекать попытки ухода от налогообложения, если таковые возникнут.