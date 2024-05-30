30 мая 2024

Мэр Екатеринбурга представил нового зама

© Служба новостей «URA.RU»
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Торжественное возложение цветов к стеле «Город трудовой доблести». Екатеринбург , орлов алексей
Вакантную позицию Алексей Орлов закрыл за месяц Фото:

Новым вице-мэром Екатеринбурга по соцполитике, как и анонсировало URA.RU, стал начальник департамента образования Константин Шевченко. Утром 31 мая глава города Алексей Орлов представил его главам районов.

«Постановление о назначении Шевченко подписано», — сообщил источник агентства. На прошлой неделе Орлов согласовал Шевченко с губернатором Евгением Куйвашевым, после этого была проверка по линии силовиков (стандартная процедура).

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С конца апреля — после отставки Екатерины Сибирцевой (по семейным обстоятельствам) — Шевченко работал в статусе и. о. вице-мэра. По данным URA.RU, Сибирцева, желающая сохранить влияние на ключевую отрасль, рекомендовала Орлову сразу нескольких кандидатов, в числе которых были близкие ей директора школ и замначальника департамента образования Ольга Бабченко. В числе конкурентов Шевченко агентство также называло главу Ленинского района Элену Беруашвили.

Шевченко работает в администрации с октября 2020 года. Биографию чиновника, который отныне будет курировать половину бюджета, URA.RU рассказывало в отдельном материале.

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Новым вице-мэром Екатеринбурга по соцполитике, как и анонсировало URA.RU, стал начальник департамента образования Константин Шевченко. Утром 31 мая глава города Алексей Орлов представил его главам районов. «Постановление о назначении Шевченко подписано», — сообщил источник агентства. На прошлой неделе Орлов согласовал Шевченко с губернатором Евгением Куйвашевым, после этого была проверка по линии силовиков (стандартная процедура). С конца апреля — после отставки Екатерины Сибирцевой (по семейным обстоятельствам) — Шевченко работал в статусе и. о. вице-мэра. По данным URA.RU, Сибирцева, желающая сохранить влияние на ключевую отрасль, рекомендовала Орлову сразу нескольких кандидатов, в числе которых были близкие ей директора школ и замначальника департамента образования Ольга Бабченко. В числе конкурентов Шевченко агентство также называло главу Ленинского района Элену Беруашвили. Шевченко работает в администрации с октября 2020 года. Биографию чиновника, который отныне будет курировать половину бюджета, URA.RU рассказывало в отдельном материале.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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