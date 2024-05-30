Мэр Екатеринбурга представил нового зама

31 мая 2024 в 11:25 Размер текста - 17 +

Вакантную позицию Алексей Орлов закрыл за месяц Фото: Илья Московец © URA.RU Новым вице-мэром Екатеринбурга по соцполитике, как и анонсировало URA.RU, стал начальник департамента образования Константин Шевченко. Утром 31 мая глава города Алексей Орлов представил его главам районов. «Постановление о назначении Шевченко подписано», — сообщил источник агентства. На прошлой неделе Орлов согласовал Шевченко с губернатором Евгением Куйвашевым, после этого была проверка по линии силовиков (стандартная процедура). Новость по теме Половину бюджета Екатеринбурга доверят сыну экс-замминистра: биография С конца апреля — после отставки Екатерины Сибирцевой (по семейным обстоятельствам) — Шевченко работал в статусе и. о. вице-мэра. По данным URA.RU, Сибирцева, желающая сохранить влияние на ключевую отрасль, рекомендовала Орлову сразу нескольких кандидатов, в числе которых были близкие ей директора школ и замначальника департамента образования Ольга Бабченко. В числе конкурентов Шевченко агентство также называло главу Ленинского района Элену Беруашвили. Шевченко работает в администрации с октября 2020 года. Биографию чиновника, который отныне будет курировать половину бюджета, URA.RU рассказывало в отдельном материале. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Новым вице-мэром Екатеринбурга по соцполитике, как и анонсировало URA.RU, стал начальник департамента образования Константин Шевченко. Утром 31 мая глава города Алексей Орлов представил его главам районов. «Постановление о назначении Шевченко подписано», — сообщил источник агентства. На прошлой неделе Орлов согласовал Шевченко с губернатором Евгением Куйвашевым, после этого была проверка по линии силовиков (стандартная процедура). С конца апреля — после отставки Екатерины Сибирцевой (по семейным обстоятельствам) — Шевченко работал в статусе и. о. вице-мэра. По данным URA.RU, Сибирцева, желающая сохранить влияние на ключевую отрасль, рекомендовала Орлову сразу нескольких кандидатов, в числе которых были близкие ей директора школ и замначальника департамента образования Ольга Бабченко. В числе конкурентов Шевченко агентство также называло главу Ленинского района Элену Беруашвили. Шевченко работает в администрации с октября 2020 года. Биографию чиновника, который отныне будет курировать половину бюджета, URA.RU рассказывало в отдельном материале.