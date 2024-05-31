Врио губернатора Самарской области станет Вячеслав Федорищев

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Российский инвестиционный форум в Сочи 2018. Первый день. Сочи, дюмин алексей, федорищев вячеслав
Основным кандидатом в главы Самарской области стал Вячеслав Федорищев (на фото слева) Фото:

Глава Самарской области Дмитрий Азаров принял решение об отставке. Наиболее вероятным претендентом на должность временно исполняющего обязанности губернатора называют Вячеслава Федорищева, занимающего пост первого замгубернатора — председателя правительства Тульской области.

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«Основным кандидатом на место временно исполняющего обязанности главы региона стал Вячеслав Федорищев», — пишет РБК, ссылаясь на источники. Отмечается, что в случае назначения он станет самым молодым из действующих губернаторов.

Ранее Дмитрий Азаров сделал заявление о завершении работы в должности губернатора Самарской области. Он подчеркнул, что основные цели, поставленные перед ним и жителями региона, были достигнуты, а также поблагодарил людей за совместную работу и поддержку.

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Глава Самарской области Дмитрий Азаров принял решение об отставке. Наиболее вероятным претендентом на должность временно исполняющего обязанности губернатора называют Вячеслава Федорищева, занимающего пост первого замгубернатора — председателя правительства Тульской области. «Основным кандидатом на место временно исполняющего обязанности главы региона стал Вячеслав Федорищев», — пишет РБК, ссылаясь на источники. Отмечается, что в случае назначения он станет самым молодым из действующих губернаторов. Ранее Дмитрий Азаров сделал заявление о завершении работы в должности губернатора Самарской области. Он подчеркнул, что основные цели, поставленные перед ним и жителями региона, были достигнуты, а также поблагодарил людей за совместную работу и поддержку.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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