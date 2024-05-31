Врио губернатора Самарской области станет Вячеслав Федорищев

Глава Самарской области Дмитрий Азаров принял решение об отставке. Наиболее вероятным претендентом на должность временно исполняющего обязанности губернатора называют Вячеслава Федорищева, занимающего пост первого замгубернатора — председателя правительства Тульской области.
«Основным кандидатом на место временно исполняющего обязанности главы региона стал Вячеслав Федорищев», — пишет РБК, ссылаясь на источники. Отмечается, что в случае назначения он станет самым молодым из действующих губернаторов.
Ранее Дмитрий Азаров сделал заявление о завершении работы в должности губернатора Самарской области. Он подчеркнул, что основные цели, поставленные перед ним и жителями региона, были достигнуты, а также поблагодарил людей за совместную работу и поддержку.
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