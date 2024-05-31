Врио губернатора Самарской области станет Вячеслав Федорищев

31 мая 2024 в 14:39 Размер текста - 17 +

Основным кандидатом в главы Самарской области стал Вячеслав Федорищев (на фото слева) Фото: Владимир Андреев © URA.RU Глава Самарской области Дмитрий Азаров принял решение об отставке. Наиболее вероятным претендентом на должность временно исполняющего обязанности губернатора называют Вячеслава Федорищева, занимающего пост первого замгубернатора — председателя правительства Тульской области. Новость по теме Губернатор Самарской области покинул свой пост: биография, достижения, управленческий кризис «Основным кандидатом на место временно исполняющего обязанности главы региона стал Вячеслав Федорищев», — пишет РБК, ссылаясь на источники. Отмечается, что в случае назначения он станет самым молодым из действующих губернаторов. Ранее Дмитрий Азаров сделал заявление о завершении работы в должности губернатора Самарской области. Он подчеркнул, что основные цели, поставленные перед ним и жителями региона, были достигнуты, а также поблагодарил людей за совместную работу и поддержку. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Глава Самарской области Дмитрий Азаров принял решение об отставке. Наиболее вероятным претендентом на должность временно исполняющего обязанности губернатора называют Вячеслава Федорищева, занимающего пост первого замгубернатора — председателя правительства Тульской области. «Основным кандидатом на место временно исполняющего обязанности главы региона стал Вячеслав Федорищев», — пишет РБК, ссылаясь на источники. Отмечается, что в случае назначения он станет самым молодым из действующих губернаторов. Ранее Дмитрий Азаров сделал заявление о завершении работы в должности губернатора Самарской области. Он подчеркнул, что основные цели, поставленные перед ним и жителями региона, были достигнуты, а также поблагодарил людей за совместную работу и поддержку.