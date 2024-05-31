После смерти студента в свердловский СК вызвали ключевых свидетелей

После гибели 17-летнего Вадима К. — студента из Режа (Свердловская область) — в Следственный комитет вызвали на допрос мастера Максима Лагутина и экскаваторщика Сергея Вышегородцева. Об этом URA.RU сообщил источник, знакомый с темой.
«Первым допрашивали Лагутина, потом Вышегородцева. Оба по делу проходят как свидетели», — объяснил собеседник агентства.
Трагедия на производственной практике произошла днем 30 мая. Вадим проходил практику от Режевского многопрофильного техникума, его придавило камнем при падении в траншею. Подросток погиб на месте происшествия. Следователи возбудили уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности при ведении работ, повлекшее по неосторожности смерть человека». Виновному грозит до пяти лет лишения свободы.
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