В фонде Путина раскрыли, с какими проблемами сталкиваются свердловские бойцы СВО

Свердловские бойцы СВО чаще всего обращаются в фонд из-за проблем с документами

У солдат чаще всего возникают проблемы с получением удостоверений ветеранов боевых действий (архивное фото) Фото: Сергей Русанов © URA.RU

За год работы филиала фонда «Защитники Отечества» в Свердловской области поступило более 17 тысяч запросов от ветеранов СВО и их семей. Основная часть обращений связана с оформлением документов, получением статусов, медицинской реабилитацией и психологической помощью. Об этом URA.RU рассказали в свердловском филиале фонда.

«Социальные координаторы филиала приняли в работу все запросы от подопечных фонда. Большая их часть касалась различных мер поддержки: оформление документов, получение удостоверения ветерана боевых действий или статуса инвалида боевых действий, медицинская реабилитация и психолого-психотерапевтическая помощь. 80 процентов из них решены сразу, остальные находятся в процессе решения», — сообщил руководитель регионального филиала фонда «Защитники Отечества» Илдар Якупов.

Социальные координаторы, число которых в Свердловской области достигает 53 человек, стали настоящей поддержкой для ветеранов и членов их семей, помогая решать бытовые и медицинские вопросы, а также вовлекая подопечных в общественную жизнь. Благодаря этому поддержке, многие ветераны и их семьи чувствуют себя нужными и востребованными.

Создание государственного фонда поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества» было утверждено указом президента России Владимира Путина 3 апреля 2023 года. Филиалы фонда открылись во всех регионах РФ и приступили к работе 1 июня, предоставляя широкий спектр услуг и поддержки.