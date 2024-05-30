Мэр Екатеринбурга пожаловался на ломающиеся в администрации лифты

В администрации Екатеринбурга периодически ломаются лифты, мешая чиновникам работать. Об этом рассказал мэр Екатеринбурга Алексей Орлов во время заседания коллегии в администрации.
«Надо уходить в суды. Каждую неделю ломаются. Вчера вообще оба вышли из строя. Ладно у нас пятиэтажное здание, а в жилых 30-этажных как?» — передает слова Орлова 66.ru
По плану городских властей, в 2024 году в Екатеринбурге отремонтируют 328 лифтов. При этом в городе функционируют более тысячи лифтов в жилых домах, которые работают больше 25 лет.
URA.RU сообщало, что губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев выделит 325,7 миллионов рублей на замену старых лифтов в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле. На эти деньги планируют установить 265 новых лифтов в домах свердловчан.
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