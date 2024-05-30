30 мая 2024

В Екатеринбурге отменили авиарейсы в Москву. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Город. Пермь, самолет авиакомпании россия, ил-96
Причина отмены рейсов неизвестна Фото:

В екатеринбургском аэропорту Кольцово 31 мая отменили рейсы FV-6204 и FV-6206 авиакомпании «Россия» в Москву. Информация об этом появилась на онлайн-табло аэропорта.

Первый рейс должен был вылететь из уральской столицы в 12:05, а второй в 18:45. Отмечается, что оба перелета были запланированы на воздушном судне RRJ-95LR. В настоящее время статус рейсов — «отменен».

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу авиакомпании. На момент публикации ответ получить не удалось.

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В екатеринбургском аэропорту Кольцово 31 мая отменили рейсы FV-6204 и FV-6206 авиакомпании «Россия» в Москву. Информация об этом появилась на онлайн-табло аэропорта. Первый рейс должен был вылететь из уральской столицы в 12:05, а второй в 18:45. Отмечается, что оба перелета были запланированы на воздушном судне RRJ-95LR. В настоящее время статус рейсов — «отменен». Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу авиакомпании. На момент публикации ответ получить не удалось.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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