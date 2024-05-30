В Екатеринбурге отменили авиарейсы в Москву. Скрин

31 мая 2024 в 12:02 Размер текста - 17 +

Причина отмены рейсов неизвестна Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU В екатеринбургском аэропорту Кольцово 31 мая отменили рейсы FV-6204 и FV-6206 авиакомпании «Россия» в Москву. Информация об этом появилась на онлайн-табло аэропорта. Первый рейс должен был вылететь из уральской столицы в 12:05, а второй в 18:45. Отмечается, что оба перелета были запланированы на воздушном судне RRJ-95LR. В настоящее время статус рейсов — «отменен». Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу авиакомпании. На момент публикации ответ получить не удалось. Скрин: онлайн-табло аэропорта Кольцово Скрин: онлайн-табло аэропорта Кольцово Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В екатеринбургском аэропорту Кольцово 31 мая отменили рейсы FV-6204 и FV-6206 авиакомпании «Россия» в Москву. Информация об этом появилась на онлайн-табло аэропорта. Первый рейс должен был вылететь из уральской столицы в 12:05, а второй в 18:45. Отмечается, что оба перелета были запланированы на воздушном судне RRJ-95LR. В настоящее время статус рейсов — «отменен». Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу авиакомпании. На момент публикации ответ получить не удалось.