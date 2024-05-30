Причина отмены рейсов неизвестна
В екатеринбургском аэропорту Кольцово 31 мая отменили рейсы FV-6204 и FV-6206 авиакомпании «Россия» в Москву. Информация об этом появилась на онлайн-табло аэропорта.
Первый рейс должен был вылететь из уральской столицы в 12:05, а второй в 18:45. Отмечается, что оба перелета были запланированы на воздушном судне RRJ-95LR. В настоящее время статус рейсов — «отменен».
Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу авиакомпании. На момент публикации ответ получить не удалось.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Екатеринбурга и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!