Хореографический коллектив «Чердак» из Ревды (Свердловская область) стал лауреатом первой степени в Национальной телевизионной премии «Щелкунчик». Об этом сообщили на странице соцсети коллектива.
«Возвращаемся домой, очень уставшие, но счастливые. Конкурс, репетиции, подготовка, масштабное выступление среди 5000 танцовщиков со всей России. Младшая и старшая группы стали лауреатами первой степени», — рассказали в группе «Вконтакте» «Чердак_team».
Национальный хореографический конкурс «Щелкунчик» проходил с 12 по 15 января. В проекте приняли участие 300 самодеятельных ансамбля со всех России.
Ранее URA.RU сообщало о хореографическом ансамбле из Верхней Салды, завоевавшем награды на танцевальном конкурсе. Коллектив был отмечен двумя высшими наградами на международном конкурсе «Sochi New Star».
Дипломы участников коллектива «Чердак» лауреатов первой степени премии «Щелкунчик»
Фото: группа «Вконтакте» «Чердак_team»
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Хореографический коллектив «Чердак» из Ревды (Свердловская область) стал лауреатом первой степени в Национальной телевизионной премии «Щелкунчик». Об этом сообщили на странице соцсети коллектива. «Возвращаемся домой, очень уставшие, но счастливые. Конкурс, репетиции, подготовка, масштабное выступление среди 5000 танцовщиков со всей России. Младшая и старшая группы стали лауреатами первой степени», — рассказали в группе «Вконтакте» «Чердак_team». Национальный хореографический конкурс «Щелкунчик» проходил с 12 по 15 января. В проекте приняли участие 300 самодеятельных ансамбля со всех России. Ранее URA.RU сообщало о хореографическом ансамбле из Верхней Салды, завоевавшем награды на танцевальном конкурсе. Коллектив был отмечен двумя высшими наградами на международном конкурсе «Sochi New Star».