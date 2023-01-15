Младшая и старшая группы коллектива стали лауреатами первой премии престижного конкурса Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Хореографический коллектив «Чердак» из Ревды (Свердловская область) стал лауреатом первой степени в Национальной телевизионной премии «Щелкунчик». Об этом сообщили на странице соцсети коллектива.

«Возвращаемся домой, очень уставшие, но счастливые. Конкурс, репетиции, подготовка, масштабное выступление среди 5000 танцовщиков со всей России. Младшая и старшая группы стали лауреатами первой степени», — рассказали в группе «Вконтакте» «Чердак_team».

Национальный хореографический конкурс «Щелкунчик» проходил с 12 по 15 января. В проекте приняли участие 300 самодеятельных ансамбля со всех России.

Ранее URA.RU сообщало о хореографическом ансамбле из Верхней Салды, завоевавшем награды на танцевальном конкурсе. Коллектив был отмечен двумя высшими наградами на международном конкурсе «Sochi New Star».